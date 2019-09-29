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Fatih Terim 6 oyuncunun biletini kesti!

Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda Ryan Donk, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir, Mariano ve Selçuk İnan ile yollar ayrılacak.

29.09.2019 12:44

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadele 0-0 sona erdi ve iki ezeli rakip puanları paylaştı.

Bir yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, diğer yandan ara transfer dönemi ve sezon sonu planlamasına başladı. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda 6 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar.

DONK İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Donk ile yola devam etmeyecek. Nzonzi, Seri ve Lemina transferleri sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcunun ile yeni mukavele yapılmayacağı öğrenildi.

AHMET ÇALIK'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden birisi de Ahmet Çalık... Sarı-kırmızılılar, adı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile anılan 25 yaşındaki stoper için devre arasında gelecek teklifler değerlendirecek. Ahmet'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

NAGATOMO YOLCU

Cimbom, yaz transfer döneminde de ayrılığı gündeme gelen Japon sol beki Yuto Nagatomo ile yollarını ayıracak. Ara transfer dönemine Nagatomo için gelecek olası teklifleri değerlendirecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat önermeyeceği belirtildi.

EMRE'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden biri de Emre Taşdemir.. Geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Aslan'ın ara transfer döneminde milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

MARIANO BREZİLYA YOLCUSU

Cim-Bom, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı futbolcusu Mariano ile de yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen ve adı Sao Paulo ile anılan 33 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.

SELÇUK'A VEDA EDİLECEK

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri de Selçuk İnan... Geçtiğimiz sezon sona eren sözleşmesini yıllık ücretinde ciddi bir indirime giderek 1 yıl daha uzatan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı kadroda olmayacak. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen futbolcular Nzonzi, Seri, Andone, Lemina ve Emre Mor ile yola devam edip edilmeyeceğine sezon sonunda karar verilecek.

(Takvim)

Fatih Terim 6 oyuncunun biletini kesti!

Fatih Terim, Galatasaray, Ryan Donk, Spor

YORUMLAR(15)
TÜRKİYE:Terim egosu yüksek bunun sonu geldi.Bu gitmeden takım toparlanmaz
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SADIKACAR:terim babanın yerinde olsam öncce bi kaplıcalara giderim kükürtlü suda yatar dinlenirim çalışmanın sonu yok abicim nereye kadar.
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MESSA:domuz gibi olmus. . bunu baska hic bir ulkede goremzsiniz soprun icinde olupta boyle kilo alan teknik diroktorler sadece bizede var hergun antraman yaptiriyosun ve kendin gunde 30dk kosmuyosun. . . . . ikinci konu demiroren ve fatih terim turk fotbolu katlettiniz la bitirdiniz yeminle bi gidin artik gidiiinnnnnnnnnnnn
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TARAFTAR:Senyör takıma fazla baskı yapıyor futbolcular şut çekmekten hata yapmaktan korkuyorlar bazı oyuncular mizacı gereği idare ediliyor yardımcıları boş elinde sigara taktik maktik yapmaya çalışıyorlar kondisyonerlere fazla baskı yapıyorlar futbolculara hala yükleme yapılmaya çalışılıyor gözle görülür bir çöküş var takımı 32 yaşlarda kurup 20 li yaş yüklemesi yapıyorsun bir takımda en fazla 4 tecrübe olur gerisi yetenek bizim takıma bakar mısın böyle giderse yakında iyice patlayacak izleyin
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YALANN:mariano ve nagatomo her zaman ilk 11 de. Yedekler yada hiç oynamayanlar dese anlicam yalann haber
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DOĞRU SÖZ:Fatih terim boş konuşuyor. . Bu takım kötü oynuyorsa Terim yüzünden. . Bu denli yanlış tranferlerin sebebi Terim dir. . Galatasaray emekli takımı ve kondüsyonu da yoktur. . Terim yerine Alman genç bir teknik direktör getirilmeli. . Terim yıllardır cimboma bir tane iyi oyuncu transfer edememiştir. . Galatarsay çok yavaş oynuyor. . Bir onyekuru bu takımın hepsine bedeldir. . Bir onyekuru lazım. . Terim in ne oyun sistemi var ne planı var. . . Savaşçı futbolcu lazım. . Geçen hafta Ankaragücü feneri sahasında rezil etti
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10 5
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METİN:terim gider terim gelsin terim gelir terim gitsin bi karar verin adam sizi sonuçta şampiyon yaptı
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0 0
ŞAMPİYON FENERBAHÇE:Bence hepsı kalsın bu hanzo terim gitsin o zaman daha iyi olur cincon
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ÖÖJÖÖÖÖ:kendisinide bu sene son kez yeşil sahalarda göreceğiz milletçe. . . tadını çıkarsın. . .
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ADINIZI YAZIN:Taraftarda terimin biletini kesti
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