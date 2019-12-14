Fatih Terim: 90'dan sonra kaybettiğimiz çok şey var -1

"Olabilecek tüm sorumluluk bizde"

"Bazı şeyler için belki geç kaldık"

"Benim lugatımda karamsarlık, pes etmek yoktur"

Serhan TÜRK/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncularımın 90 dakikalık performanslarından sezon başından bu yana memnunum ama 90'dan sonra kaybettiğimiz çok şey var" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

90'ıncı dakikada yedikleri golle birçok şey kaybettiklerini belirten Terim, "Oyuna başlarken 3 arızalı oyuncuyla başlıyoruz. Onlar bize işaret ettikten sonra daha fazla oynasınlar diye bekliyoruz. İyi oynayan takımın değişmesine gerek yok. Çarşamba günü ağır bir travma geçirmiş olan bir Galatasaray, uzun bir yolculuktan sonra perşembe buraya geliyor, cuma günü antrenman yapıp kampa giriyor ve bugün de sahaya çıkıp rakibi hırpalıyor. İşin teknik kısmına çok girmeye gerek yok. 2-0 galipsiniz, birçok gol kaçırıyorsunuz ama 2-2 berabere bitiyor. Oyuncularımın 90 dakikalık performanslarından sezon başından bu yana memnunum ama 90'dan sonra kaybettiğimiz çok şey var. Geçen sene takımda olan oyuncuların da bu sezon aynı durumda olmadıkları kesin" diye konuştu.

"OLABİLECEK TÜM SORUMLULUK BİZDE"

Bir çok zorluk yaşadıklarını vurgulayan Terim, "2 senenin şampiyonu Galatasaray, son senenin bütün kupalarını alan Galatasaray ama futbol böyle bir oyundur, düne bakılmaz. Ujfalusi içeride 'Ben olsam ölmüştüm, antrenörlük yapamam' dedi. Flaş röportajda haberim yoktu, oyuncular açıklama yapmış, ne dediklerini bilmiyorum. Ben burada kabahati kendimde ararım, bu takımı yöneten benim ve teknik adamlık böyle bir şeydir. Kazandığınızda hep beraber, kaybettiğinizde yalnızsınızdır. Bunu kabul etmeyen teknik adamlık yapmasın. Son günlerde baktığımda, umarım benim düşündüklerim doğru değildir, reklam departmanlarından spor servislerine telefon gelmiştir, böyle bakıldığında unutuluyor. Bazıları ısrarla bazı cümleler vurguluyorlar, hepsinin farkındayım. Ben çok şeyler gördüm, pes edecek değilim. Bu kadar moral bozukluğuna rağmen bizim taraftarla bir araya gelerek maçlarda aynı duyguları taşıyarak düzelmemiz gerekir. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa bizde mevcut. Kazanırken konuşmak isterdik, kaybedince konuşmak kolay olmuyor. Olabilecek tüm sorumluluk bizde, buna da itirazım yok. Allah nasip ederse devre arasında geniş bir toplantıda bunları konuşalım. Neyin ne olduğunu hep beraber ortaya koyalım. Bu arada mümkünse bir değişim yapalım. Ama şu bir gerçek ki, 90+2'de UEFA şansını kaybettik, 90 küsürlerde en az 10 puan kaybettik. Bugün şu maçı berabere bitirmek, bir takıma olabilecek en büyük travmadır. 2-0'la gelsek bazılarınız 'Çok daha farklı kazanacağınız maçı 2-0 bitirdiniz' diye soracaktı. Ankaragücü'nü de 10 kişi yaptıkları mücadele için tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Biz evvelki sene ve geçen sene nasıl kazanmayı bildiysek, bunu yine biliriz. 3 kulvarı kaldıramadık, bu net. Belki tarihte hiçbirimizin görmediği sakatlıklar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Oyun içinde 3 kişiye 5 dakikada bir 'Oynar mısın, çıkar mısın' diye bakıyoruz. Bunlar bahane değil tespittir. Demek ki 3 kulvarı kaldıramadık. Fiziki olarak bizim, bizden daha iyi takımlara karşı daha fazla mücadele etmemiz gerekirdi. Daha fazla koşmamız, inatla savaşmamız gerekirdi ama bunları yapamadık. Sezon başından başlayan, mecburiyetten 8-9 kişilik bizimle olmayan isimler oldu. Bunun yanında sakatlıklar oluştu. Birisi 2 ay, birisi 3 ay. Falcao 70 gün sonra döndü. Sağ olsun Adem, sol taraftan geldi ve santrfora geçti. Biz uzun süredir santrforsuz oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER İÇİN BELKİ GEÇ KALDIK"

Ocak ayında değişim yapabilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğini belirten Fatih Terim, "Yolda giderken kurallar değişiyor ama oyuncu değişmez. Nasıl değiştireceksiniz, varsa imkanınız ocak ayında değiştireceksiniz. O da, birini gönderebilirsek ancak öyle alabileceğiz. Ben hiçbir oyuncumu suçlamadım. Fransa'daki son cümleyi galiba kimse görmek istemedi, bütün kabahat benim dedim. Siz sadece bunu teknik, taktik, sistem olarak ifade edemezsiniz. Takıma adapte olma vardır, takım olabilme vardır. Aldığınız oyuncuların adaptasyonu geç olabilir. 11'e baktığında yokum diyerek 'Gideyim' diyen var mı ' Baktığınızda en çok ilk 11'de oynayan Nzonzi. Hiç teşekkür etti mi bize' Bazı şeyler için belki de geç kaldık. Burası Galatasaray Kulübü. Yönetiyoruz ama demek ki en son noktaya geliyor. Bazen bazı oyuncular geç adapte oluyor. Seneye de aynı tablo olacak. Kiralık alacağımız oyuncular, alabilirsek bonservisle alacağımız oyuncular olacak ama tablo bu. Daha dikkatli olacağımız kesin" dedi.

"BENİM LUGATIMDA KARAMSARLIK, PES ETMEK YOKTUR"

Umutsuz olmadığını ve pes etmeyeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Umutsuz olsam, burada olmam. 9 defa durmuşum, 8 kez şampiyon olmuşum, 1 kere de olmasam ne olur derim. Ama benim lugatımda hiç böyle bir karamsarlık ve pes etmek yoktur. Biz çıkarız Galatasaray gibi oynarız. Bu farkı da kapatırız, kapatamazsak da 'Pardon' demesini biliriz. Bu durum pek olmadı ama olur mu olur. Şu anda 24 puandayız. Bugün kimse bana 'Beraberliği hiç hak etmediniz' demiyor. Ama kötü sonuçlarla gelinince böyle oluyor. 'Hoca doğru zamanda Selçuk'u aldı, Belhanda'yı çıkarmadı' diyerek başlarlardı bugün kazansaydık. Bunları konuşacakken, 'Niye böyle gidiyor' diye konuşuyoruz. Günlerdir aniden bizim tarafa dönenler de oldu. Bazı yazılanlar gerçek fakat yalan. Şimdi yapacağımız iş, çok fazla bu konulara girmeden kendimizi en sağlıklı ve en fazla puan toplayacak şekilde aralık ayının sonuna getirmek. Bundan sonrasında Allah büyük, bakacağız" şeklinde konuştu.