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Fatih Terim: "Acı bir veda oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takım arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Bizim için acı bir veda oldu" dedi.

12.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16Fatih Terim:
Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takım arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Bizim için acı bir veda oldu" dedi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı, iyi olurdu. Bizden iyiler, sikletimiz farklı, bunu kabul edelim. 30-35 dakika durabildik. Çok fazla bir takım, biz de hayatımızın en kötü performansımızı sergiliyoruz. Aylar önce bana 'İyi isimler aldınız' dediğinizde, 'Umarım cisim de aynı olur' demiştim. Ocak ayında değişim kaçınılmaz. 3 kulvarda yapamayacağımız, hele hele Real Madrid ve PSG'nin seviyelerinin, kalitelerinin, kapasitelerinin önde olduğunu kabul edelim. Farklı mağlup olunmasaydı da, bizim düşüncelerimizi değiştirmezdi. Sadece teselli olurdu. Şu gerçeği kabul edelim, biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmeseydi de 1-0, 1-1 bitseydi de değişen bir şey olmaz. O mücadeleyi yapamadıktan sonra iddianız olmaz. Bunu çok güzel bir hikayeye çevirmek, Allah izin verirse, artık bizim boynumuzun borcu. İnşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız" ifadelerini kullandı. - PARİS

Paris Saint Germain, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Kaynak: İHA

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