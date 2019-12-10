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Fatih Terim Arda Turan'a Galatasaray kapılarını kapattı

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Arda Turan için Fatih Terim kararını verdi. Tecrübeli teknik adam, Arda Turan'ın transferini veto etti ve düşüncesini yönetime bildirdi.

10.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:05

Arda Turan'ın 'a dönüp dönmeyeceği, son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme konusunda çok istekli olan Arda, Terim'e yakın isimlerle temasa geçerek önemli bir adım atmıştı.

FATİH TERİM KAPILARI KAPATTI

Ancak Fatih Terim, eski öğrencisinin Galatasaray'a dönüş yolunu kesin olarak kapattı. Çünkü sık sık "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanan Fatih Terim, Arda Turan'ı veto etti.

Tecrübeli teknik adamın bu transfer için yönetime olumsuz görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

Fatih Terim Arda Turan'a Galatasaray kapılarını kapattı

Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (2)
KAPAK:seyirci isteseydi tersi olurdu
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ASLANSARAY:Hocanin akli basina gelmis galiba.
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