Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin şifrelerini verdi ve Arda Turan sorularına cevap verdi.

İyi bir sonuç aldıklarını kaydeden Terim, "Bugün güzel bir oyunla, bol gollü ve net bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. En azından devreye hem iyi oynayarak, hem farklı kazanarak giriyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah, ikinci devre bu Galatasaray'a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız" dedi.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

İlk yarıdaki kötü performansın nedeni sorulan deneyimli hoca, "Burada tabii birçok sorun sayabiliriz. Başta benim hatalarım olmak üzere. Sorumlu ben olduğuma göre ama buna rağmen daha fazla kopabilirdik. Benim hayallerim, rüyalarım, isteklerim, hedeflerim hiç bitmez. Avrupa'da bu sene olmazsa başka zaman, her zaman hedeflerimiz var. Açıkçası, birçok maçı belki de ikinci yarılar olmasaydı çok fazla puanla kapatabilirdik. Fakat, buna rağmen çoğu maçta iyi oynamadık. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi son sonuç budur. Tabeladaki bu duruma göre bu arayı da en iyi şekilde kullanarak, Galatasaray'a yakışır bir biçimde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR DE EŞİT ŞARTLARDA GÖRELİM TAKIMI"

3 kulvarda oynamanın da performanslarını etkilediğini kaydeden teknik adam, "Şimdi bizim her oyuncumuz değerli. Yolu Florya'dan geçen herkes bizim için önemli. Kalan, giden, ayrılan gördüğünüz gibi, biz böyle bir kulübüz. Elmander, Melo, Ujfalusi gibi herkes geliyor, bizimle beraber oluyor. Bu önemli. Bu havayı, atmosferi yakalamamız lazım. Üç kupada oynamak herhalde, sadece Türkiye'de oynamaktan daha zor. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Haftada 1'e dönünce bakalım biz neler yapıyoruz. Antrenmana çıkmadan seyahatler oluyordu. Biz de şimdi artık haftada 1. Böyle olunca bir de bakalım Galatasaray'a. Ağır takımlarla oynadık. Gerçi onlar eski formunda olmsa da. Sakatlandık, kötü sonuç aldık, moralimiz bozuldu, 15 maç santrforsuz oynadık gibi gibi sayabiliriz. Ligde daha fazla puan toplamalıydık, Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar almalıydık." diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Hafta içi attığı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptığı tweet ile ilgili konuşan Terim, "Ben bazı şeyleri söylerken, olabildiğince açık söylüyorum. Bazı şeyleri de söylerken, kodlayarak söylüyorum. Bence gideceği yerleri buluyor" dedi.

"BİR DEĞİŞİM OLACAK, GELECEĞİ OLAN OYUNCULARA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Transferle ilgili gelen soruya Fatih Terim, "Geleceğe yatırım yapan bir Galatasaray olmasına imtina edeceğiz. Bir değişim olacak. Bu devre arasında olacak, yazın olacak, sonraki ocak ayında olacak ama olacak. Olaylar çok değişik seyredebilir. Çok dikkatli olmalıyız bundan sonra. Özellikle geleceği olan oyunculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına imtina edeceğiz, bunun için uğraşacağız ama tecrübeli oyuncu almayacağız manasında değil bu." cevabını verdi.

"ARDA TURAN NASIL OLUR, NASIL GELİŞİR BİLMİYORUM"

Arda Turan'ın geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. Bu ayrı bir şey. Arda ile özel hayattaki ilişkimiz ayrı bir şey" diyerek cevabına başladı.

Terim, "Ben açıkçası, Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun, burada edeceğim kelamlarla anılmasından memnun değilim. Arda çok önemli bir oyuncu, Galatasaray için de önemli bir figür idi. Nasıl olur, nasıl gelişir, bilmiyorum. Bana 'Galatasaray'da mı bırakmalı Arda' diye sorarsanız, benim oyun buradan yana olur" dedi.

"ARDA FUTBOLU BURADA BIRAKMALI"

Galatasaray'ın hocası, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.