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Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Babel'i Gençlerbirliği maçında yedek bekleterek hem dinlendirecek hem de mesaj verecek. Ayrıca Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken yedek kulübesine tepki gösteren Feghouli de uyarılacak.

30.09.2019 11:15

Galatasaray'da rotasyon uygulaması yeniden devreye girecek. Fenerbahçe karşısında çok fazla mücadele etse de Falcao'yu topla buluşturamayıp son paslarda, vuruşlarda başarılı olamayan Ryan Babel birçok arkadaşı gibi derbide bekleneni gösteremedi. Yeni Malatyaspor deplasmanında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan Teknik Direktör Fatih Terim bu kez Hollandalı oyuncusunu kulübeye çekecek. Böylece yıldız futbolcu hem dinlendirilecek hem de bir mesaj verilecek.

EMRE MOR SAHNE ALACAK

Üst üste hiç dinlenmeden lig ve Şampiyonlar Ligi'nde görev alan Babel'i, Terim'in Gençlerbirliği maçında ilk 11'e alması beklenmiyor. Performans olarak da bekleneni henüz veremeyen Babel'in PSG maçında da süre alması beklenirken Başkent deplasmanında rotasyon yeniden devreye girecek ve Babel bu kez kulübede olacak. Sol kanatta görev yapmasına rağmen rakip yarı alanda çok dolaşan ve "Serbest oyuncu" gibi oynayan Hollandalı'nın yerine Emre Mor'un forma giymesi bekleniyor.

FEGHOULI REST ÇEKTİ

Tıpkı Babel gibi kanat oyuncusu olmasına rağmen yerini sık sık terk eden Feghouli konusunda da sıkıntı var. Derbide oyundan çıkarken yedek kulübesine tepki gösteren Cezayirli futbolcunun uyarılacağı öğrenildi. Solda Babel, sağda ise Feghouli, asıl mevkilerinden uzaklaştığı için Galatasaray'ın kanatları doğru düzgün çalışmamıştı.

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Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor

Gençlerbirliği, Fatih Terim, Fenerbahçe, Babel, Spor

YORUMLAR(30)
RECEP:İSTER KES İSTER BİÇ OLMUYOR AĞA FUTBOLCU NEREDE OLDUĞUNU BİLECEK VE ONA GÖRE ELİNDEN GELENİN ENİYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAK BUNU SEN VEYA TARAFTAR İSTEDİĞİ İÇİN DEĞİL KENDİSİ İÇİN BULUNDUĞU YER VE KARİYERİ İÇİN YAPACAK İŞTE PROFESYONEL BUDUR . NEREYE GİTSE RONALDO GİGİ
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YÖNETMEK:VALLA BEN OLSAM GALATASARAYIN BASINDA BUNDAN DAHA İYİ PUANLAR ALIRDIM.
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PAŞA:emre mor varsa haydi mor menekşeler der gençler birliği maçı alır
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ADINIZI YAZIN:Eleman fati deyince burda olacaksın, yanlış yerlerdesin fati
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RECEP:BİZTARAFTARLAR ÖNCE ÇOK SEVİNDİK AMA BÖYLEGÜVENVEREN OYUNCULARA BU FUTBOL YAKIŞMIYOR TARAFTAR MAÇAGELİYOR FAKAT HÜSRAN BÖYLEŞEY OLAMAZ BÖYLEGİDERSEDE TARAFTARDA GELMEZ MAÇLARA ÇÜNKÜ RUH YETERSİZLİĞİ VAR DAHA LİĞİN BAŞI GAZİŞEHİRDEN BİRAZ DERS ALIN.
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:Zımparator dan nağmeler
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ASLANSARAY:Dünki mactan sonra konusuyorlar ya gelde gülme oglum 8 tas yürü git lan.
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61:mutluluk sardı 4 bir yanımızı 8taşlı seni
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ASLAN:LAN 8 TAŞ SEN KENDİNE BAK GÖRDÜNÜZ GÖRECEĞİNİZ EN GÜZEL SEZON GERİDE KALDI ŞİMDİ ÇÖKÜŞ ZAMANI
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ATARLI:vaybe terimçik de ne akıllar varmış be neymiş efendim babel top atmıyormuş neymiş efendim feguli yerinde durmuyormuş adamı sorarlar sen kendin ve ekibin takımın başında sahada ve yerinde duruyormusunki futbolculara bagırıyorsun hani bir laf vardır balık baştan kopar diye o misali sen yerinde durku ceza alma sonrada futbolcularına laf söyle terimçik
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