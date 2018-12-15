Fatih Terim, Başakşehir Karşılaşmasını Locadan Takip Etti

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı locada takip etti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Süper Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, müsabakayı locadan izledi. Bu arada Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, locada ziyarette bulunduğu Terim ile bir süre sohbet etti.