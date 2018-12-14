Fatih Terim, Başakşehir Maçı Öncesi Ndiaye'yi Uyardı: Eski Halini Görmek İstiyorum

Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 5 maçlık men cezasını tamamlayıp Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak olan Badou Ndiaye, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarda sınıfta kaldı...

Sezon başında gösterdiği performansın oldukça gerisinde bir grafik çizen Senegalli orta sahaya hocası Fatih Terim'den uyarı geldi.

"SAHADA ESKİ NDIAYE'Yİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Ndiaye'den daha çok mücadele etmesini bekleyen deneyimli teknik adamın, "Aldığın cezanın ardından maç kondisyonunda düşüş olması çok normal… Ancak orta sahada üstünlüğü rakibe kaptırmamamız için daha fazla çalışmalısın. Çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Bir an önce kendine gel… Sahada eski Ndiaye'yi görmek istiyorum" sözleriyle öğrencisini kritik Başakşehir mücadelesi öncesi uyardığı kaydedildi.