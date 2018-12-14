14 Aralık 2018, 14:10
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Fatih Terim, Başakşehir Maçı Öncesi Ndiaye'yi Uyardı: Eski Halini Görmek İstiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'le oynanacak maç öncesi Badou Ndiaye'yi uyardı: Bir an önce kendine gel. Sahada eski Ndiaye'yi görmek istiyorum.

Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 5 maçlık men cezasını tamamlayıp Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak olan Badou Ndiaye, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarda sınıfta kaldı...

Sezon başında gösterdiği performansın oldukça gerisinde bir grafik çizen Senegalli orta sahaya hocası Fatih Terim'den uyarı geldi.

"SAHADA ESKİ NDIAYE'Yİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Ndiaye'den daha çok mücadele etmesini bekleyen deneyimli teknik adamın, "Aldığın cezanın ardından maç kondisyonunda düşüş olması çok normal… Ancak orta sahada üstünlüğü rakibe kaptırmamamız için daha fazla çalışmalısın. Çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Bir an önce kendine gel… Sahada eski Ndiaye'yi görmek istiyorum" sözleriyle öğrencisini kritik Başakşehir mücadelesi öncesi uyardığı kaydedildi.

14 Aralık 2018 Cuma 14:10



YORUMLAR (6)
FENERBAHÇELİ KEMLA: paratör terim kibirli ve kendini beyenmiş terim senin sonun geldi asıl sen kendine çeki düzen ver milli takımı batırdın federasyondan 20 tilyon aldın yetmedi geldin galatasaraydan 15 trilyon aldın hramzade terim sen 2000 yıllarında galtasarayı borç batağına sürükledin avrupaya kaçtın türkiyede çalışmam dedin avrupadan kovuldun tetrar geldin türkiyede çalıştın hemde galatasarayda yazıklar olsun sana
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FIRILDAK KEMAL & YAMYAM GÜRSEL: BANA ÇOCUKLUĞUNDAN BAHSET NDIAYE GEL SENİNLE MENDİL KAPMACA OYNAYALIM
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KSK Lİ MESUT: Ağzı kokan tipler, gelmişler burada lüks hayat süren, üç kuruş etmeyecek tipleri savunuyorlar ya, bende buna tutuluyorum iyimi. Paratör az bile yapıyo bu conconlara...
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-: Bunun neye istinaden haber niteliği taşıdığını düşündünüz de buraya haber diye yazdınız ?..
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DARBE: Tff Gs darbe yapmisdir lider takimi ne gale getirdi anlasilan yavsak sehiri sampiyon yapacak bunlar sampiyon olursa sikenin agababasi vardir fb şikesini bile sollar
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