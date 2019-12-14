Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta, uzatmalarla beraber 22 dakika 10 kişi oynayan rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi. Terim, "Skoru nasıl değerlendireyim? 3 gün içerisinde 2. maça çıktık. İyi de oynadık. Oyunun hakimiydik. 2-0 öne geçtik. 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok." dedi.

"3 KULVARI KALDIRAMIYORUZ"

Deneyimli teknik adam, "Başta ben hatalıyım. Belki değişiklikler hata yaptım. Tüm sorumluluk benim. Bu oyunun ne tekniğini ne de taktiğini konuşmanın manası yok. 10 küsur gol pozisyonumuz var. Yakışmadı bize. 3 kulvarı kaldıramıyoruz. 2 senenin şampiyonu, son sene bütün kupaların şampiyonu olan bir Galatasaray. Futbol böyle acımasızdır." açıklamasında bulundu.

"BENİM KARAMSARLIĞIM, PES ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Terim, "Hayatım boyunca ben hiçbir bahaneye sığınmadım ama 15 maçtır santrforsuz oynuyoruz, Adem'den Allah razı olsun, sol taraftan aldık da koyduk. Bu ve buna benzer bir sebep var maalesef. Devre arasında çok daha başka sebeplerle görüşürüz. Umutsuz olsam ben burada olmam. Şöyle bir beyanat veririm; '9 kez durmuşum, 8 defa şampiyon olmuşum, yeter, bir daha olsam ne olur' derim. Benim karamsarlığım, pes etmem mümkün değil.Galatasaraylı gibi oynarız, bu arayı da kapatırız." diye konuştu.