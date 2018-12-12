Fatih Terim: "Bazı Futbolcularla Yollarımızı Ayıracağız"

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3-2 kaybetmelerine rağmen UEFA Avrupa
Ligi'ne kaldıkları Porto
maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
"Şampiyonlar Ligi'nde devam edemedik. Adalet doğrudur. Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da yenemiyorsak, UEFA'ya gideceğiz. Kaybettiğimiz için mutsuzum, UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum. Muslera
'nın yere yattığını görmedim. 2 kez geldiler, 3 gol attılar. Bizim istediğimiz Galatasaray, 2-1'den 3-2'den sonraki Galatasaray. 3-3 olsaydı, 5-3 olurdu, bundan emin olun. Porto'ya bunu yapmak kolay değil."
"Mağlubiyetten sonra pek memnun olmam ama taraftarlar bütünleşme açısından bize güzel bir ışık verdi. Bakalım UEFA'da ne olacak? Bu sene UEFA'da olmamız daha doğru bir adalet. Avrupa'yı özlemişiz. Porto'ya da başarılar diliyorum. Porto ile Jose Mourinho
'nun misafiriyken tanıştım. Onun başarıları da Porto'yu tanıştırdı. İnşallah onun gibi başarılı olurlar. Sanki Real Madrid
maçı gibiydi. Aklıma bu akşam o karşılaşma geldi."
"Bazı futbolcularımızla yolları ayıracağız"
"Bazen kelimeler, mağlubiyetinizi ifade etmez. Anlatamazsınız. 'Böyle oynayın, mağlup olun' diye bir cümle vardır. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Bunun altına da düşmelerini istemiyorum oyuncularımın. Bazı futbolcularımızla yolları ayıracağız. Ne söylesem sizi tatmin etmez. Avrupa'da devam ediyoruz, oradan da elenmiş olabilirdik. Ligde de daha 19 maç var. Kupamız var. Sadece santrafor peşinde değiliz. Zaman zaman bu mesajı verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilere de değişiklik veya takviye yapılması gerek."
"Melo
ve Sneijder
'in Galatasaray'a hizmetleri geçti. Şampiyonluklar yaşadık, omuz omuza savaştık. Onların burada olması gereken ortam olursa, bunu size söylerim. Şu ana kadar bir şey yok. Kaçırdığımız golleri kaçırmak için önemli bir golcü olmaya gerek yok. Başka problemler var herhalde. Yakın bir gelecekte belki de GS TV
'ye çıkıp, tüm seyirci sorularını alıp, ucu açık bir röportaj da yapabiliriz. Ne oluyor, ne bitiyor, herkesi bilgilendiririz en azından. Belki kısa zamanda, belki devre arasında. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama herkes değişikliklere hazır olsun. Yapmak zorundayız."
]
Avrupa,Porto,Fatih Terim
12 Aralık 2018 Çarşamba 02:38