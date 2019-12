Fatih Terim: "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz"

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'nin Galatasaray 'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz" dedi.Maçı ve gidişatı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Hayal kırklığı yaşıyorum, sınav verdiğimiz kesin. Diyecek tek bir şey var o da sabır. Yapacak çok şey var, aldığımız hasarın herkes kendine düşen payının bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek. Maça baktığımızda 5. dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Her türlü pozisyona girdik. Çok tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan şutumuz çok az. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bunun altından çok çalışarak kalkmaya çalışacağız" dedi."Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz"Terim, bir basın mensubunun başarısızlıkla alakalı sorusuna, "Benim bugün nerede kalmıştık diye attığım tweetimin 2. yılı. Yani her altı aya bir kupa düşmüş. Ben düzgün, doğru, yapıcı ve hakikaten katkıda bulunan bir eleştiriye hep kulak verdim. Ne zaman kasıtlı bir eleştiri görsem kimseden çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Şu bir gerçek ki futbolda dün yok. Bütün kupaları alsanız da büyük takımda çalışıyorsanız 'pardon' demek yok. Çok üzülüyorum tabi ama böyle bir hakkımız yok. Bizim ülkeye mahsus olarak yükseldikçe düşmanınız da o kadar artıyor. Çekemeyenler, yerinizde gözü olanlar, biz niye olamıyoruz diyenler, merhaba demedi diye bile bazen karşınızdaki sizin için kuyu kazan biri olabiliyor. Eleştirilerin seviyesi doğru olursa bundan faydalanmaya çalışırım. 'Ben de bu kadar kazanmışım' diyecek bir adam değilim. Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz" şeklinde yanıt verdi."Gerekirse 5-1 yenilelim 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu?"Terim, Emre Mor'un grip olduğu için idmanlara çıkamadığını ve kadroya almadığını söyleyerek, "Galatasaray eksik olmamalı, bugün çıkan kadro çok eksik bir kadro mu? Başka konuları irdeleyelim. Bugün kaç dakika oynadık ya da kaç dakika oynanmadı? Oyun bu kadar durur mu arkadaş? Gerekirse 5-1 yenilelim 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Oynayana dur demeyin. Bugün top oyunda kaç dakika kaldı? Bir seminerde bir maçın en az 40-45 dakika oynanmadığı anlatmıştım. Genel maçlar için söylüyorum, sadece bizim maçlar için değil. Kendini atanlar var, olmayan bir yerini vurulmuş gibi tutanlar var" ifadelerini kullandı. - İZMİR