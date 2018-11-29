Fatih Terim: "Bize Müsaade Edecekler"

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova
maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Fatih Terim'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:
"Maçı genel bir değerlendirirsek ilk yarıda gole kadar iyiydik. Ancak soyunma odasına 1-0 geride girdik. Maalesef çabuk kırılıyoruz. Pozisyonlarımız var. Bunları gol yapsak olay değişebilirdi."
"Bize müsaade edecekler"
"Galatasaray taraftarına bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocak ayında, hem temmuz ayında müsaade edecekler. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Zaman zaman böyle mesajlar veriyoruz. Kulübümüzün gücü yettiği kadar, ki ocak ayında yetecek. Ne istersek, onu oynayacak duruma geleceğiz. Açıkçası ben de böyle skorlara üst üste alışkın değilim. Şimdi UEFA Avrupa
Ligi için söz söyleme zamanı. İnşallah ona kalırız, o da kolay değil. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederiz."Fatih Terim'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya
temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin hava şartlarıyla ilgisi bulunmadığını belirterek, "Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Ocak transfer dönemi çok şeyi belirleyecek." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, arzuladıkları futbolu oynayamadıklarını, gol yollarında sıkıntılarının olduğunu söyledi.
Deneyimli teknik adam, yedikleri gole kadar kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tesadüf eseri yediğimiz gol bizi devreye mağlup soktu. İkinci yarı yediğimiz ikinci golün ardından kazanma ihtimalimiz yoktu, Lokomotiv bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.
"Ocak transfer dönemi çok şeyi belirleyecek" Genç
savunma oyuncusu Ozan Kabak
'ı başarılı oyunu nedeniyle tebrik eden Terim, "İyi oynayan da bizim oyuncumuz kötü oynayan da bizim oyuncumuz. Herkes, Galatasaray'da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Bu büyük bir handikap." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, yaklaşan transfer döneminin Galatasaray için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ocak transfer dönemi çok önemli, çok şeyi belirleyecek. Bunlardan daha önemlisi, mağlubiyeti kabullenmeyen, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım ortaya koymak. Bu süreçte de asgari zararla devam etmek bizi çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.
Bir soru üzerine Manuel Fernandes
'in çok beğendiği bir futbolcu olduğunu kaydeden Terim, "Şu anda gündemimizde böyle bir transfer yok ama futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz." yorumunu yaptı.
]
Galatasaray,Lokomotiv Moskova,Fatih Terim
29 Kasım 2018 Perşembe 02:32