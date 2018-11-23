23 Kasım 2018, 09:34
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Fatih Terim, Burak Yılmaz Transferine Noktayı Koydu: Takımda İstemiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Burak Yılmaz'la görüşen Abdurrahim Albayrak'a "Burak'ı takımda istemiyorum." dedi.

Daha önce Burak Yılmaz'ı almak için Moskova'ya çıkarma yapan Abdürrahim Albayrak, Trabzonspor'dan ayrılık hazırlığı yapan golcü oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Amacı her ne kadar milli takımdan sorun yaşasalar da Terim'in böyle ufak tefek şeylerin üzerinde durmayacağı ve imza attırması durumunda Burak'ı isteyeceği yönündeydi. Fakat Albayrak'ın yapmak istediği sürpriz ters tepti.

"BURAK'I İSTEMİYORUM" DEDİ

Terim gayri resmi görüşmeler için Albayrak'a, "Burak'ı istemiyorum" dedi. Defteri kapattı.

(Foto Spor)

Trabzonspor,Moskova,Burak Yılmaz
23 Kasım 2018 Cuma 09:34



YORUMLAR (21)
VATANDAŞ: Milli takımda isyan başlatan birisi gs ya ve özellikle terimin olduğu yerde yerin altına dinamit koymak gibi birşey olur. Burak efendi önce büyüklerine saygıyı öğrenmeli. 2 gol atınca kimse kendini maradona, messi sanmasın herkes ayağını denk alsın. Kimse bulunmaz hint kumaşı değil.
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HA HA HA HA: Burak Yılmaz yılda 4 milyon euro alıyor Galatasaray elindeki oyuncuların alacaklarını ödeyemiyor kulüp batmış ekonomik dar boğazda uefa kupalarına katılama cezası her an gelebilir su sartlarda galatasaray buragk yılmazın ücretini ödemesi imkansız bu haber kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş hikaysine döndü
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ZEYNEP AŞKIM: Burak şimdi gelse 20 golden fazla atar ama fatih hocanın bir bildi i vardır ginede ligin en fazla gol atan 2 inci takımıyız oda denizli farkı hadi hayırlısı
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CHAMPİON BEŞİKTAŞ: Burak, terim, hasanşaş üçü birleşirse egolu sokak kabadayıları filmi vizyona girer. Sezon başında fairplaya evet, kavgasız spora evet diyeceksin sonrada takımın teknik direktör yardımcısı ve futbolcuları rakibin futbolcularını dövecek TFF buna ceza verecek ve buna itiraz edip taraftarı galyana getireceksin. bunu destekleyen Fransız takım taraftarlarının beyinlerinden şüphem var.
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