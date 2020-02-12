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Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler." dedi.

12.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u rövanşta 3-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim, "Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Son zamanlarda böyle oynamamıştık. Devre arasında, son birkaç dakika sahaya karakter koymalarını istemiştim, 3 gole ihtiyacımız vardı. O karakteri sonuna kadar ortaya koydular. Oyuncularımın hepsini, ilk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen, karakter koymalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar, çok istediler ve bir Galatasaray, bir takım karakteri ortaya koydular." dedi.

YÖNETİMİ İŞARET ETTİ

Deneyimli teknik adam, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var... Peki, bir şey söylemiyorum" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (11)
MEMOLİ:İşçisin sen işçi kal, beğenmiyorsan godbye, bana masal anlatma paratator
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1 0
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UMUT:terim istifa etmelisin
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1 1
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ŞEREF:bir beşiktaşlı olarak bu akşam galatasaray ve alanyasporun oynadığı oyunu çok beğendim , ah keşke benim beşiktaşımda bunlar kadar güzel futbol oynayabilse ewet sonuçta bir takım elenecekti o da g. s oldu
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4 2
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BJK:Bi git artik isine dedelikmi yapiyorsun dizim8 seyrediyorsun, biri bizi gözetliyor mu izliyorsun, kimsede karismaz. Kazanan Türk futbolu olur
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2 1
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SAZAN SARMALI....:AVCI GİTTİ TÜRK FUTBOLU NE KAZANDI.
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0 0
OHA:oha kazansa yönetimi ne etcen anlamadım la senin görevin o zaten iyi oynatıp sonuç almak sonuç ne elendin tur atlasa demekki teleskopla uzayda arıyacaz baksana iyi oynadık diye zıplıyo ne bu ya elendin yahu elendin oha
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5 1
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TİGRAN:Ortalığı karıştırmayı bırak 90 dakika seriye nasil dayandı takım dökülüyor topu ileriye taşıyamıyor sen yönetimin huzurunu bozuyon senin döneminde alınan bos futbolcuların parasini ödemeye çalışıyor yonetim
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11 5
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KEBAPÇI SELO:ZİMPARATOR DİYORKİ;Oyuncularım çok istedi bende çok istedim, bende diyorumki alanya elinize birşey verdi daha ne istiyon onunla yetinin yok olmuyorsa sabredin Babanızla maçınız yaklaştı o size istediğinizin daha büyüğünü verir.
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8 8
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A.SEVER:Taraftarı kışkırt bakalım
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13 1
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MAHO:Su len pendik kuşu kadi köyde göz yaşlarinizi silmeyi ne çabuk unutunuz yavri kuş
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3 3
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