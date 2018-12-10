10 Aralık 2018, 14:03
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Fatih Terim, Çaykur Rizespor Maçı Sonrası Takımı Fırçaladı: Kendinize Gelin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'la oynanan maç sonrası futbolcuları toparlayarak "Nerede olduğunuzu unutmayın. Kendinize gelin, bu formanın hakkını verin." dedi.

Oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray'da kötü gidişat bir türlü engellenemiyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; cezası nedeniyle takımını sadece tribünden izlemek zorunda kalan teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularının son dönemdeki performansından oldukça rahatsız… Son olarak Ç.Rize maçında 2-0 öne geçen takımının maçı bırakması ve durumun 2-2'ye gelmesi karşısında sinirden küplere binen deneyimli teknik adam, dün yapılan antrenmanda öğrencilerini fırçaladı.

"NEREDE OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN!"

Futbolcularının sahada yeteri kadar mücadele etmediğini ve lakayıt tavırlar sergilediklerini düşünen İmparator, "Aylardır sergilediğiniz performans beni hayrete düşürüyor. Siz geçen senenin şampiyon takımısınız. Konsantre olduğunuzda yenemeyeceğiniz rakip yok. Nerede olduğunuzu unutmayın! Galatasaray bu futbola layık değil. Bu şekilde devam edemezsiniz. Acilen kendinize gelin ve formanızın hakkını verin" ifadeleriyle oyuncularına yüklendiği kaydedildi.

Galatasaray,Fatih Terim
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:03



YORUMLAR (13)
KEBAPLAR İKRAMIMIZDIR: hocam formanın hakkı 110tl ama dolar yükseldi ya 189 200 civarı. Ama bence haklısın formanın hakkı bu değil.
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ALİ YİLMAZ: Be forma hakki abi Aldiginiz paranin hakkini desene Bu futbolcular alinirken sen nerdeydin Cobanmisin
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EMEKLI GAZETECI: BU MALZEMEDEN BU KADAR YEMEK CIKAR HOCA Hadi Elindekini SATTIN (Gomis) Bari Kinini Gururunu RAFA KALDIRIP KAPINDA DOLASAN BURAK YILMAZA Yesil ISIK YAKSAN araci cok A.ALBAYRAK-- MEHMET AGAR Vs. Büyüklük Kinini devamla olmuyor ADANALILIK Bir noktadan sonra Sempatik durmuyor. Hayat Komedidir. INSANLAR DRAMA CEVIRENE KADAR... Evet Bu Malzemeyle Bundan daha lezzetli yemek Pismez. Dost / Taraftar ALKISLARKENDE ACI SÖYLEYEBILIR TAHAMMÜL ET..
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BEŞİKTAŞ1903: Zaten işler yolunda gitmedimi parator hemen kendini kovdurur tazminat alır. Hazır Tudorun kurulu takımına kondu sıfırı tüketti. Maç rizenin hakkıydı. Rizenin çalınan 2 puanı yüzünden ligden düşerse kim verecek bunun hesabını. muslera karete yapar hakem kırmızı kart çıkartması gerekirken faul bile vermez. Rizenin buz gibi golu faul diye verilmez ve concon yine ağlar bu ne perhiz bu ne lahana. ağlaksaraylılar bu kadar ağlamayın. kaç haftadır salya sümük ağlıyorsunuz gidin fransada ağlayın :)))
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