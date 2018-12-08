Fatih Terim, Çaykur Rizespor Maçını Locadan İzledi

<p>Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.</p><p>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.</p><h3>TAKIMIN BAŞINDA ÜMİT DAVALA YER ALDI </h3><p>Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.</p>