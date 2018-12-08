08 Aralık 2018, 20:15
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Fatih Terim, Çaykur Rizespor Maçını Locadan İzledi

Fatih Terim, Çaykur Rizespor Maçını Locadan İzledi

PFDK'nın 10 maç ceza verdiği Fatih Terim, Çaykur Rizespor mücadelesini locadan takip etti.

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.

TAKIMIN BAŞINDA ÜMİT DAVALA YER ALDI

Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.

Fatih Terim,Çaykur Rizespor
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:15



YORUMLAR (7)
ULTRAASLAN67: Abi bu fatih terim e deli oluyorum bari gençleri oynat yenil getirin okani yada bülent korkmazi bundan daha oynatır.gonderin gitsin sezonun yarısını cezalı geçirdi takıma hiç bisey katmadı
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FB: Hocam yukardan takımı nasıl gördun ordakal senin icin daha iyi
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GS: Genr Var ama Galatasaraya yok. Linese yapılan penaltı. Defolun gidin Federasyon ve Hakemlerin
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ASLAN: mustafa ve albayrak istefa versinler-paragözler
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