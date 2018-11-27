Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin: Fatih Terim Çok Akıllı Biri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D. Grubundaki rakibi Lokomotif Moskova'da Teknik Direktör Yuri Semin ile Lokomotif Moskova'nın defans oyuncusu Boris Rotenberg basın toplantısı gerçekleştirerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yuri Semin, Lokomotif Moskova'nın yoğunluğuna dikkat çekerek, "Lokomotif Moskova'nın bu yıl maç trafiği çok fazlaydı. Şampiyonlar Liginde oynamamızdan dolayı federasyona bazı lig maçlarının ertelenmesi için başvuru yaptık. Fakat başvurumuzu kabul etmediler. Biz daha çok kendi hatalarımızı düşünüyoruz. Bizim takımımız pozisyon bulmakta zorlanmıyor. Bizim eksikliğimiz gol yollarındaki eksiklik. Defansta da yaptığımız bazı yanlışlardan dolayı Şampiyonlar ligindeki takımlar affetmiyor" dedi.

"TÜRK TAKIMLARI İYİ TAKIMLAR"

Bir gazetecinin Lokomotif Moskova'nın Türk takımlarına karşı başarısızlığının nedenini sormasını değerlendiren Semin, "Türk takımları iyi takımlar. Oyuncuları kabiliyetli oyuncular. Ama biz Türk takımlarına karşı başarısız olduğumuzu düşünmüyoruz. Burada Galatasaray'a karşı kazanmıştık" dedi.

"TERİM AKILLI BİR ANTRENÖR"

Bir gazetecinin Galatasaray'ın Türkiye liginde cezalı futbolcularının maç eksiğinin Lokomotif Moskova'nın oyununa nasıl yansıyacağı ile ilgili soruya ilginç bir cevap veren Semin, "Terim akıllı bir antrenör. Nasıl bir taktik seçeceğini biz bilemeyiz. Tabii o bir şeyler düşünmüştür" dedi. Lokomotif Moskova'nın defans oyuncusu Boris Rotenberg ise basın toplantısında, Galatasaray'ı yenip Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini, bunun için çok çalıştıklarını söyledi.