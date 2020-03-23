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Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

23.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:13

Galatasaray 'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının sonrasında Beşiktaş da flaş bir karar aldı.

TÜM OYUNCULAR TESTE TABİ TUTULACAK

Siyah-beyazlı yönetim, koronavirüs testi yaptırmak için acil olarak harekete geçti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

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Fatih Terim’de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Haberin Videosu :

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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Yorumlar (1)
BUNAK:ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASIN FUTBOL, KEYFİMİZ GELSİN LOO
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