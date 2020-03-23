Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
23.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:13
Galatasaray 'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının sonrasında Beşiktaş da flaş bir karar aldı.
TÜM OYUNCULAR TESTE TABİ TUTULACAK
Siyah-beyazlı yönetim, koronavirüs testi yaptırmak için acil olarak harekete geçti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.
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Haberin Videosu :Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor