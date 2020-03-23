Fatih Terim’de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Galatasaray 'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının sonrasında Beşiktaş da flaş bir karar aldı.

TÜM OYUNCULAR TESTE TABİ TUTULACAK

Siyah-beyazlı yönetim, koronavirüs testi yaptırmak için acil olarak harekete geçti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

Haberin Videosu :