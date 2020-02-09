Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim

"Takım oyununu geliştirdik"

"Sarracchi'nin sakatlığı belki uzun bir olmayacak ama dikkatli olmak zorundayız"

"Bugün dirençli bir Kasımpaşa karşısında oynadık ve kolay bir galibiyete uzandık"

"Andone'yi yavaş yavaş oynatacağız"

"Dejavu yaşıyor gibiyim"

"Şampiyonluğun her türlüsü hoştur"

Ali DANAŞ/ İstanbul, -

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak dejavu yaşadığını ifade etti.

Sarı-kırmızılı takımda eksikler ve sakatlar olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Açıkçası bizim bu 3'üncü sezonumuz ve bu gibi hadiselere alışığız. Olmayan arkadaşımızın işini bir başka arkadaşımız görüyor, böyle de olmalı. Cezamız var zaten bunu kabullenmek gerekiyor. Satmadan alamayacağınıza göre, nasıl bir halle bunu tamamlarız, ona bakıyoruz. Çok şükür şu ana kadar idare ettik. Donk-Marcao ikilisi stoperde, Ahmet ve Emin de arkalarında. Stoper alsak iyi olurdu ama niye yok diye de söylenmiyorum. Takım oyununu geliştirdik. Onyekuru, Sekidika ve Sarracchi'yi aldık. Bu isimler bize hız ve güç katacaktır. Diğer oyuncularımız da fizik olarak bir noktaya geldiler. Takım oyununu daha iyi oynuyoruz ve inşallah devam ederiz. Ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım demekten hoşlanmıyorum" dedi.

"SARRACCHİ'NİN SAKATLIĞI BELKİ UZUN BİR OLMAYACAK AMA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Kasımpaşa mücadelesinin başında sakatlık yaşayan Sarracchi ile ilgili konuşan Terim, "Sarracchi ısınmada en az 10 kez depar yaptı. Maçta da ilk deparında hissetmiş ve bence doğru yaptı çıkmakla. Belki uzun bir sakatlık olmayacak ama dikkatli olmak zorundayız. İnşallah çabuk toparlar" şeklinde konuştu.

"BUGÜN DİRENÇLİ BİR KASIMPAŞA KARŞISINDA OYNADIK VE KOLAY BİR GALİBİYETE UZANDIK"

Terim, ligin ilk yarısına göre farklı olduklarını ifade ederek, "Tamamıyla beraber olamayan bir takım vardı, hazırlık dönemini beraber geçirememişti. Haftada 3 maç oynanıyordu ve bunların hepsi bize dezavantaj oldu. Kısa olan devre arasını iyi geçirdik, oyun planımızı da oturttuğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacaktır, daha da gelişecektir. Bugün dirençli bir Kasımpaşa karşısında oynadık ve kolay bir galibiyete uzandık. Gol pozisyonu vermemek de önemliydi. Bazen rakiplerin puan kaybettiği haftada psikolojik olarak etki altında kalıp enteresan sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama bugün istek, arzu, iştah, oyun düzeni, oyun anlayışı ve pozisyon zenginliği vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"ANDONE'Yİ YAVAŞ YAVAŞ OYNATACAĞIZ"

Andone ile ilgili konuşan Terim, "Andone bugün belki 15 dakika oynayabilirdi. Yavaş yavaş onu da oynatacağız. O noktanın alternatifini bulmak çok kolay olmuyor. Sağ bek, orta saha bir başka noktadan devşirilebilir ama nokta atak oyuncusunun alternatifi zor oluyor. Ona da bakıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEJAVU YAŞIYOR GİBİYİM"

Fatih Terim, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin şampiyon oluması durumunda, bu şampiyonluğun kendisi için farklı bir yeri olup olmayacağının sorulması üzerine, "Dejavu yaşıyor gibiyim. Geçen sene de, evvelki sene de bu vakitlerde bu sorular sorulmaya başlamıştı. Şampiyon oluyoruz, aradan birkaç gün geçiyor ve yönetici gelip 'Hocam seneye mutlaka şampiyon olmamız lazım' diyor. Bu da onun gibi oldu. İnşallah şampiyon oluruz da, ben de ayrı bir yere koyarım bu şampiyonluğu. İnanıyoruz, çalışıyoruz. Belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için soruluyor ama keşke önde olsak da, herkes rahat etse. Şampiyonluğun her türlüsü hoştur" diye konuştu.

Kasımpaşa karşısında topla çıkışlarda zaman zaman hata yapıldığını da kaydeden Terim, "Ancak bugün hata varsa, bu da yüzde 5'tir. Risk almadan da bir şey olmuyor. Merkeze çabuk toparlandık ama tabii ki bu tip top kayıplarının olmaması iyi. Bundan vazgeçilmesini istemiyorum. Bir sonraki adımda oyun anlayışımızı desteklemek için oradan öne çıkmamız gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Terim'in açıklamaları