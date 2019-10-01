Haberler » Spor » Haber

Fatih Terim, PSG maçında Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçının 11'inde, son oynanan Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Terim sakatlığı bulunan Lemina'nın yerine Seri'yi, Feghouli'nin yerine ise Donk'u sahaya sürdü.

01.10.2019 21:26

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında oynayacağı Paris Saint Germain maçının 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Fenerbahçe karşılaşmasına göre 2 değişiklik yaptı. Fenerbahçe derbisinde oynayan Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'nin yerine Seri ve Ryan Donk 11'de görevlendirildi. Lemina ayrıca sakatlığından dolayı 18 kişilik kadroda da yer almadı.

İŞTE YEDEKLER

Sarı-kırmızılılar, PSG karşısına; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven N'zonzi, Jean Micahel Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıkacak. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Florin Andone ve Sofiane Feghouli görev bekleyecek.

Fatih Terim, PSG maçında Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı!

Paris Saint Germain, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(8)
M.ÇEK:Sen oyna Terim sen oyna
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CANMEN:BASARILAR GS. . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
HAYDO:PSG YE BAŞARILAR DİLERİM VURDUĞUNUZ OUTSIDE OLSUN. !
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
IZMİRLİ:Gayserili Kardeş GS Tutmuyorsan Eyvallah. Lakin yabanci Takima karşı oynuyor, bir TÜRK takimi olduğu için desteklemen lazim ???
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
MEMOLİ:Onbirinde kaç tane Türk var be neresi Türk takımı Haydi PSG
Yayından Kaldır
0 0
GAYSERİLİ:PSG''YE BAŞARILAR DİLERİM VURDUĞUNUZ GOL OLSUN.
Yayından Kaldır
4 10
Cevap yaz
MORPA:Sende bolca kına yakarsın artık.
Yayından Kaldır
4 2
SADE VATANDAŞ:eh be terim bari bir tane türk futbolcu kadroda olsaydı bu ne yahu birleşmiş milletler gibi mübarek
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
00:51 Nzonzi: Daha çok şansımız var
00:51 Galatasaray 9 maçtır kazanamıyor
00:51 Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu
00:50 Maçın ardından
00:45 Rıza çalımbay: hakemler var'ı kullanamıyorlarsa, kaldırsınlar
00:43 Alanyaspor'da beşiktaş hazırlığı
00:41 Bayern Münih'ten tarihi hezimet! Tottenham'a deplasmanda 7 gol...