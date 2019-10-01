Fatih Terim, PSG maçında Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında oynayacağı Paris Saint Germain maçının 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Fenerbahçe karşılaşmasına göre 2 değişiklik yaptı. Fenerbahçe derbisinde oynayan Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'nin yerine Seri ve Ryan Donk 11'de görevlendirildi. Lemina ayrıca sakatlığından dolayı 18 kişilik kadroda da yer almadı.

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Sarı-kırmızılılar, PSG karşısına; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven N'zonzi, Jean Micahel Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıkacak. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Florin Andone ve Sofiane Feghouli görev bekleyecek.