Haberler » Spor » Fatih Terim'den 2 değişiklik!

Fatih Terim'den 2 değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

06.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:36

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

DONK VE BELHANDA YEDEK KULÜBESİNDE

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

ZİDANE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Fatih Terim'den 2 değişiklik!

Fernando Muslera, Real Madrid, Fatih Terim, İstanbul, Spor


YORUMLAR (1)
ZİYAA: Muslera dışında hepsini gönderin gitsin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:37   Struber: "3 puan almak istiyoruz"
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:31   Recep Uçar: "Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
23:34   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
23:32   Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
22:13   Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!
21:46   Real Madrid-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi!
20:16   Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi
6.11.2019 23:43:16