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Fatih Terim'den 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının 11'inde geçen haftaki Denizlispor karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı.

25.08.2019 21:00 Fatih Terim'den 4 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının 11'inde geçen haftaki Denizlispor karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı. Yeni transfer Steven Nzonzi de 11'de yer aldı. Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da 11 belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ilk haftada deplasmandaki Denizlispor maçına göre 4 değişlik yaptı. Terim, kırmızı kart cezalısı Marcao'nun yerine savunmada Ryan Donk'u görevlendirirdi. Deneyimli teknik adam, belindeki rahatsızlığından dolayı kadroda olmayan Younes Belhanda, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz'ın yerlerine de Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi ve Emre Mor'a şans verdi. Sarı-kırmızılıların 11'inde Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Mbaye Diagne yer aldı. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer, Jimmy Durmaz ve Atalay Babacan görev bekleyecek.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Fatih Terim, Denizlispor, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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