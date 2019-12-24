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Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak "Anlaşıldı; ikinci yarı ZORLU geçecek" paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

24.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin basına yansıması üzerine tartışmalar başlamıştı.

Zorlu Center'da gerçekleştirilen ve basına yansıması sonrası spekülasyonlara neden olan toplantıyla ilgili Ali Koç, "Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. 'Bu bir tesadüf müdür?' dedik. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı.Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık." açıklamasını yapmıştı.

Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Zorlu Center, Fatih Terim, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (18)
MEMLEKETİM: Assagi tükürsem sakal yukari tükürsem biyik. Kapak tencere misali.
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ARDİ: senin çapın yetmez Ali koça laf atmaya çakma imparator
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ALLAHIM SEN SABIR VER.: Hala yüzü var millete gönderme yapıyor Şaş a ne demeli hangi yüzle paylaşım yapabiliyorsunuz rezil ettiniz emeğe saygı tamam ama koca takımı işe yaramaz oyuncular ve sisteminiz ile yüzlerce milyon lira zarara soktunuz şampiyonlar ligi kupası kazansak bu kadar gelir getirmiyor futbolcuların çoğu birbirinden iyi bakmayın hepsinin morali bozuk enerjisi yok hedefi yok teknik ekip , babel, selçuk, feghouli, jimmy gitsin gomis ve onyekuru gelsin izle bu takımı. Arda diyorlar hala bu ekiple OLMAZ NET.
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BESKİLET: Fatihhh Senin harcın değil be sen git kebabçı selahattinle filan kapış Ali Koç sana biraz kalın gelir yırtar geçer
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YAŞLI KURT: MAYISLAR SİZİNDİR. HAKLI MAYISLAR DA FENERBAHÇEMİZİN LAA
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CAKMA: Adamin basarisi belli. Ondaki kupa ve kariyer kimsede yok. Birde fenere bak
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KÜL PEMBE: fener kadıköyün en iyi takımı bi kere
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YASİR: Fatih dayı bırak artık bu işleri. Gel beraber kebapçılara rajon keselim.
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FATİHHOCA: Kebapciya sor bakalim niye darp raporu almiş. Fatih hoca şampiyonluk modunu açarsa işiniz zor kocum
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KORHAN: Kebapçı selho ile yemek yemişler ZORUNA mı gitti
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