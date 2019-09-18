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Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sicili bozuk" sözlerine, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." cevabını verdi.

18.09.2019 22:33

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sicili bozuk" sözlerine yanıt verdi.

"SİCİLİN, REKLAMLA DOLDURULAMADIĞI YERDEYİZ"

Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." dedi.

"BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E BAŞARILAR DİLERİM"

Terim, "Muslera, takımın kaptanı ve her zaman önemli biri oldu. 16 saat uçup, gelip, biz de güvenip koyduğumuza göre hakkını veriyor. Bu formu inşallah devam edecek. Avrupa'da oynayan takımlarız Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e başarılar dilerim. İnşallah iyi sonuçlar alırlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19.05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.

Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım

Fatih Terim, Ali Koç, Futbol, Avrupa, Spor

YORUMLAR(26)
.:FENEVİN YERİ ŞAMPUANLAR LİGİDİR . ORADA ELİDOR , BLENDAX VE PANTENE İLE MAÇ YAPAR .
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EFEDAYI:Fatih Terim''i hiç sevmem ama Ali Koç''un Alanya rezaletinden sonra çocukca gündem değiştirerek hemde Galatasaray''ın şampiyonlar ligi maçının gününde böyle konuşması hiç yakışmadı. Eğer sicile bakılacaksa Ersun Yanal''ınkine baksın. Taban yağlamalar , yat maceraları falan ; Terim''den hiç te aşağı kalmaz. . .
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4 0
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36:Kibir seni yer bitirir dikkatli ol TERİM
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0 2
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İMPARATOR TERİM:başka söze gerek var mı
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NEDİM:CİNCONDAN BAŞKA BİR KULÜBÜ ÇALIŞTIR DA GÖREK ASALAK!
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HAHAHAHA:ali koç ağlamaya doymuyor :D
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MEMLEKETİM:Bir kerede de ki evet ben bazen olmamasi gereken yalnisliklar yaptim. Hatani kabül et. Artislik yapmaya devam ediyorsun. Isde bu yüzden sana saygi duyanlar gittikce azaliyor.
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GS:Biz bize yeteriz başkasına laf söylemek bile düşmez herkes kendi kapısının önünü temizlerse yeter, biz GALATASARAY''ız siz o adamın yaptığını 100 yılda yapamadınız artislikse de adamlıksa da sonuna kadar İMPARATOR. . .
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8 8
ALİ AGA:Türk futbolundaki taraftarlığı holiganlık seviyesine getiren kusura bakmada fatih sen ve yardımcıların
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M.ÇEK:Yaşa len artist. En son filmini merakla bekliyoruz
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