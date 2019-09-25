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Fatih Terim'den Ali Koç'a sicili bozuk yanıtı: Cevap vermeye değmez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim hakkında yaptığı 'sicili bozuk' açıklaması sonrasında PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı. Terim de konuyla ilgili olarak, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim" dedi.

25.09.2019 12:34

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap verdi. Terim, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim" dedi.

Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç,"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"dedi.

Ali Koç, yaptığı bu açıklama sonrasında PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.

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Fatih Terim'den Ali Koç'a sicili bozuk yanıtı: Cevap vermeye değmez

Fatih Terim, İstanbul, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(55)
YAKUP:hayırdır ali koç sicili sen mi tutuyon sicil memuru mu oldun
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RVP:Cumartesi aksamı fener size geçirdiği zaman anlarsın
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0 4
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FAHRİ:senin acın büyük anlıyorum çok acıtık
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3 0
HÜSEYİN ŞEVKİ TOPUZ:BONCUK BAŞKAN SENİN 3 TEMMUZ SÜRECİ İLE İLGİLİ ALDIĞIN CEZA 2 SENE HAK MAHRUMİYETİYKEN 1 SENEYE DÜŞÜRÜLDÜ. FATİH TERİM TOPLAMDA SENİN KADAR CEZA ALMADI O ZAMAN SENİN SİCİL DAHA BOZUK. ŞİMDİ SANA DA SORMAK GEREKİYOR BU YÖNETİCİNİN O KADAR CEZA ALIP SONRA BAŞKAN OLMASI NORMAL Mİ?
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SADRİ:sen git sana miras bırakanlara dua et yoksa çoban bile olamazdın küçük enişte
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PİRLO:çünkü adam haklı. küfür kavga lokanta basma buramı çek demeler. çakma imPARAtor seni
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PİRLO:çakma pirlo başarısına laf eden yok. karakterine laf ediyoruz. hem sen ne başarı sağladın ki bana laf atıyorsun embesil
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CAKMA PIRLO:Sen bu hayatta , Ne basari sagladinda diger insanlari boyle kiskaniyorsun, once kendin biseyler yap. . . Meyce veren agac taslanir. . . . Meyvesiz adam
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MARKAM GALATASARAY:TERİM BİR KEZ DAHA VURDU BU SEFER DOKSANDAN VE GOL OLDU. . . . TERİM :3 KOÇ :0
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SALATA SARAY:PARATOR CUMARTESİ GECESİ GÜNÜ İSTİFA EDECEK.
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16 9
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