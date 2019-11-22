Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi. Maça, Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpüp sarılması damga vurdu. Arda'nın bu hareketi günün en çok konuşulan konusu oldu. Terim de maç sonunda Arda'nın bu jestini yorumladı.

"ARDA ADAMIN KALBİNE DE, GÖNLÜNE DE GİRER"

Terim, "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım eski Arda'yı gördüm gibi bugün, çok duygulandım. Umarım onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer." dedi.