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Fatih Terim'den Babel'e tepki! Oyundan çıkarken tebrik etmedi

Galatasaray'ın evinde PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiriler sonrasında Instagram hesabını kapatan Babel'e, Terim'den de tepki gecikmedi. Tecrübeli çalıştırıcı oyundan çıkarken oyuncusunu tebrik bile etmedi.

03.10.2019 09:57

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyleki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.

YILDA 4,3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Taraftarlar ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. İmza parası ve bonuslarla yılda 4,3 milyon euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

ONYEKURU DÖNEBİLİR

Monaco'da yedeğe düşen yıldız oyuncu için Nijerya basınından sürpriz bir iddia geldi. Geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan ve bu yıl Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sakatlık sonrası yedeğe düştü. AOI Football'ın haberine göre Onyekuru, Ocak ayında daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünüyor.

Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'da mutlu günler geçirdiği için yeniden Aslan'a dönmek istediği kaydedildi. Onyekuru, geçen sezon attığı 14 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Fatih Terim'den Babel'e tepki! Oyundan çıkarken tebrik etmedi

Galatasaray, Fatih Terim, Instagram, Babel, Spor

YORUMLAR(18)
CANMEN:BI BABEL. . . BIDE MUSLERANIZ VAR. . . GERISI BOS. . . ONLARLADA UGRASMASANIZ OLMIYO GALIBA. . . . KENDI BACAGINIZI SIKIYORSUNUZ. . . .
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MEMLEKETİM:Yine babel öyle veya böyle antiraman yapip maca cikiyor. Sen ne yapiyorsunda yilda 25 tirilyon aliyorsun cakma imparator.
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TÜRK:Babel in de çok umurundaydı. Aldığı paraya bakar.
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BLADE:Senelik 4.3 milyon euro 27 28 trilyon vay aptaloglu aptallar
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TOSUNPAŞA:TOPLAMA KAMPINA DÖNDÜK BARİ ARA TRANSFERDE YERLİ OYUNCULARA YÖNELELİM YOKSA KİMSE GS RUHUNDA BAHSETMESİN
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ASLANSARAY:Fatih hoca bi sende gitsende kurtulsak.
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AHMET:Takma kafana Babel zımparator seni tebrik etse ne olur etmese ne olur sen kendini kanıtlamış bir futbolcusun kimse senden yazdığı kitapta egolu havalı teknik bilgisi olmayan işi gücü etrafa bağırmak olan garip bir tip olarak bahsetmedi sen rahat ol Galatasaray taraftarı senin yanında . .
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ALİ VELİ:Ahmet salak salak konuşma la.Adam bencilliğinden kaç haftadır kazanamıyo galatasaray.Senin beğenmediğin Fatih hoca olmasa şampiyonluğu rüyanda görürsün futbol cahili.Efsane olanlarla gelip geçici parasına bakan topcuları karıştırma..
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10 7
GADDAR:BALHANDA, BABEL, MARİANO, FEGHOULİ GİBİ ÇÖPLERDEN MEDET UMAN İMPARATOR !!!
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GADDARR OLMAYAN:sen şaka yapıyor olmalısın
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