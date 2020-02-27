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Fatih Terim'den Belhanda tepkisi: Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir virajı dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in hedefinde Younes Belhanda var. Kadıköy'deki galibiyete rağmen Fatih Terim'in Belhanda'ya büyük tepki gösterdiği ve Faslı oyuncuyu Galatasaray'da görmek istemediği belirtildi.

27.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:13

Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de deviren ve puanını 45 yaparak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline gelen 'da her ne kadar galibiyetin sevinci yaşansa da Fatih Terim'in hala Belhanda'ya karşı kızgınlıklarının devam ettiği belirtildi.

Mücadelenin 80.dakikasında Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçen sarı kırmızılarda Belhanda'nın oyundan alınırken Deniz Türüç'le girdiği sert tartışma Galatasaray'ı 10 kişi bırakırken derbinin ardından Fatih Terim'in öğrencisini sert bir dille uyardığı, hatta tecrübeli teknik adamın Faslı orta sahaya "Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

YÖNETİM MENAJERİNİ ARADI, KULÜP BULMASINI İSTEDİ

Lemina'nın sakatlığında performans olarak tatminkar bir oyun ortaya koysa da sorumsuz hareketlerinden dolayı takım arkadaşlarını zor durumda bırakan 29 yaşındaki futbolcu camianın da sabrını taşırırken yönetimin menajer William D'Avila'yı arayarak 'Belhanda'ya şimdiden kulüp bul' talimatını verdiği kaydedildi.

BELHANDA AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

Sezon sonuna kadar Belhanda'yı kullanacak olan Fatih Terim'in daha önce Alanyaspor maçında 'ruh hastası' diyerek tepkisini gösterdiği oyuncuya tahammül edemediği bildirilirken Belhanda'nın da durumun farkında olduğu, hatta kendisinin de ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.

Şu ana kadar derbilerde tam 10 kez boy gösteren Belhanda gol ya da asist yapamazken tecrübeli futbolcu tam 4 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.

(Star)

Fatih Terim'den Belhanda tepkisi: Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum

Younes Belhanda, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (6)
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ULTRAKEDİ:Daha düne kadar remi hesaptan bu adamla ilgili paylaşım yapılıyordu. Türkiye''deki en düşük seviyeli takım bu cincon
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CEVAP:Sen kendi teknik direktörünüze , çakma başkanınıza bakın sonra gel yorum yap.
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KAPAKİNG:ıngaaaaağğğğğğğğğğğ şikeciler
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İMPARATOR VS BELHANDA:çok geç kalındı. virus gibi bulaştı ruh hastaları sardı dört bi yanı
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ZIMPARATOR VS MALHANDA:ikiside bir an önce gitmeli gsden
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3 8
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