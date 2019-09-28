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Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesinde yıldız oyuncu Belhanda'ya uyarıda bulundu.

28.09.2019 15:33

Sezona etkili bir performansla başlayan ve derbide de Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından olan Vedat Muric ile asistleriyle ön plana çıkan Max Kruse'yle ilgili olarak savunmacılarıyla görüşen Terim, Nzonzi ve bek oyuncularına da telkinlerde bulundu. Fenerbahçe'nin ceza sahasında hızlıca çoğaldığına dikkat çeken Terim, Luyindama ve Marcao ile özel olarak görüştü. Derbide hatanın telafisi olmayacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Mariano, Nagatomo ve savunmanın önünde görev yapacak Nzonzi'den de ekstra konsantrasyon istedi.

"MAÇIN İÇİNDE KAL"

Habertürk'ün haberine göre; Çene kırığı sonrasında yüzünde ödem oluşmasına rağmen Fenerbahçe karşısında ısrarla sahada olmak istediğini belirten Belhanda'ya da Terim'den uyarı geldi. Maç içerisinde zaman zaman sinirlenebilen Faslı yıldızla görüşen Terim, Belhanda'dan ne olursa olsun maçın içerisinde kalmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcının "Erken göreceğin bir kart oyun planlarımızı değiştirebilir. Senden tamamen maça odaklanmanı ve gereksiz hareketlerden uzak kalmanı istiyorum. Bizim için özel bir oyuncusun, senin yerini doldurmam zor" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı!

Younes Belhanda, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(11)
ASLAN1973:ASIL DEPREMİ FENERE YAŞATACAZ KABUS GİBİ ÇÖKECEZ EZİKLERE
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1 2
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GS:Fatih asıl biz seni uyarıyoruz çekil git artık sülük gibi yapıştın bırak Galatasarayimizi artık kanemici
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7 10
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ASLAN:asıl çirkef ali koç sırf çirkeflik için başkan olmuş
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17 13
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CİM BOM:Ezecek bugün
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16 7
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FENERİUM DİLENİRYUM:ŞEKERİUM ŞİKERİUM FENERİUM FENERASYON NASILDA UYMUŞ. . . ÇATLAYIN PATLAYIN BU SENE ŞAMPİYON CİMBOM ERSUNA YOL GORUNDU EMRE YARI SAKAT OLMASA ZATEN TAKIM PTT 2. LİG BİLE ZOR OYNAR . . . BU AKŞAM OLACAK OLANLARDAN SİZ DEĞİL SİZİ FENERLİ YAPAN BABANIZ AMCANIZ TEYZENİZ HALANIZ DAYINIZ SORUMLU . . . :D
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11 12
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KEBAPÇI SELO:Nasılda birbirlerini tanıyorlar çünkü ikiside çirkef
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21 15
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FB:Çirkef terbiyecisi yolda
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5 6
ASLANSARAY:Dogrudur ikiside cirkeftir ama Fenevbahcenin hepsi cirkef simdi ne cevap vereceksin acaba.
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16 12
BORUCU:ONUR, ŞEREF VE GURUR KADROYA ALINMAMIŞ. CİNCON 3 EKSİKLE ÇIKIYOR
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16 19
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AKREP:Haaa hani şu sizde olmayanlardan
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