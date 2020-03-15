Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maçların seyircisiz oynanmasına tepki gösteren Terim, "Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeki ilk insan olduğum için kendime ceza veriyorum ve susuyorum." ifadelerini kullandı.
15.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:47
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda, koronavirüs tehlikesine rağmen maçın oynanmasına tepki gösterdi.
"KENDİME CEZA VERİP SUSUYORUM AMA ÇOK ŞEY SÖYLEYECEĞİM"
Fatih Terim açıklamasında, "Kurallar gereği buradayım. Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeyim, bu cezayı almamak için kendime ceza verip, susuyorum. Kimse zannetmesin ki bir şey söylemeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış ve inanan bir takımım var, onları yalnız bırakmamak için susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
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Haberin Videosu :Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Spor
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