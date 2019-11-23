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Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım

Fatih Terim, Arda Turan'ın kendisinin elini öpüp sarılmasıyla ilgili konuştu. Terim, "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. İnşallah onun da el öpenleri çok olur" ifadelerini kullandı. Terim açıklamayı yaparken gözlerinin dolduğu görüldü.

23.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:10

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol , deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi. Maça, Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpüp sarılması damga vurdu. Arda'nın bu hareketi günün en çok konuşulan konusu oldu. Terim de maç sonunda Arda'nın bu jestini yorumladı.

"ARDA ADAMIN KALBİNE DE, GÖNLÜNE DE GİRER"

Terim, "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım eski Arda'yı gördüm gibi bugün, çok duygulandım. Umarım onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer." dedi.

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Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım

Fatih Terim, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (1)
BOSSS:Ulan ya tüm türkiyeyi madara ettiniz avrupa kupasında 2 kişi olarak. Şimdi barışmalar falan filan boş işler.
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