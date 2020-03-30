Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ailesinden gelen "Artık işi bırak, bizimle kal" çağrılarına kulak tıkadı. Görevine devam edeceğini açıklayan ve hastane odasından taraftarlarla öğrencilerine mesaj yollayan Terim, "Ne bırakması? Daha güçlü olarak aranıza döneceğim. Çıkar çıkmaz Florya'dayım" ifadelerini kullandı.

30.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:09

Pazartesi gününden bu yana koronavirüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim, Türk futbolunun gündemindeki isim durumunda. Hastalık süreci nedeniyle büyük bir endişe yaşayan eşi ve kızlarından "Artık dinlen" çağrısı alan tecrübeli teknik adamın kesin kararını verdiği öğrenildi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre İmparator kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Hatta Terim'in hastanede bile takımın durumunu takip ettiği ve yeni sezon ile ilgili çalışma yaptığı bile belirtildi.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Başarılı hocanın, "G.Saraylılara bir söz verdim. Daha kazanılacak çok zafer, alınacak çok kupa var. Ne bırakması. Çok daha güçlü şekilde görevime döneceğim" dediği de ifade edildi.

TEST SONUÇLARI HENÜZ ÇIKMADI

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, pazar akşamı Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testlerinin negatif çıktığını iddia etti. Terim'in kızı Buse ise, "Babamın yeni test sonuçları gelmedi" dedi.

"FATİH TERİM ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, Fatih Terim'le ilgili konuştu. Simovic, "Terim çok güçlü biri. Her türlü tedaviye dayanacaktır" ifadesini kullandı.

İKİNCİ TEST BEKLENİYOR

Terim'e 2-3 gün içinde ikinci test yapılacağı ve sonuca göre kısa sürede taburcu olabileceği konuşuluyor.

G.Saray eski yöneticisi Özgür Özüdoğru, Twitter'dan "Bu pazar inanılmaz güzel! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la konuştum. Hepsinin moralleri, inançları çok iyi" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Fatih Terim’den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Etiketler: Takvim Gazetesi, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Haberin Videosu :

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
29 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim - Spor
Yorumlar (10)
Ş:bize ne. . . niye olay yaratıyorsunuz
Cevap Yaz 0 0
GS-1905:Geçmiş olsun Hocam Dört gözle döneceğin günü bekliyoruz. . .
Cevap Yaz 0 0
THOR:algı, yalan, dolan her kulvarda ailecek imPARAtorlar bunlar. . .
Cevap Yaz 1 1
BJK:BAKIYORUMDA HALA FANATİK GERİ KAFALI İNSANLAR YAZIYORLAR. YOK ADAM NUMARA YAPIYORMUŞ YOK PARA MARA İÇİN YAPMIŞ . HASTALIĞIN RENGİ YOKTUR. TEK RENK KIRMIZI BEYAZ TÜRKİYEDİR. FATİH TERİMDE TÜRKİYENİN EN DEĞERLİ TEKNİK ADAMLARINDAN BİRİDİR. UMUT EDİYORUMKİ BİR AN EVVEL İİYİLEŞİRSİNİZ DUALARIMIZ SİZLERLE
Cevap Yaz 1 3
ADANALI:İNŞALLAH. . ATRIK YAŞDA İLERLEDİ. . .
Cevap Yaz 3 1
KRALEX:YALAN SOYLUYORLAR CORONA FELAN DEGILLER
Cevap Yaz 14 16
GS:Beyin bedava
3 4
AAA:Para Para Para
Cevap Yaz 10 11
GS:Kuş takımlarının duasi tutmadı sanki
2 3
GENÇ:Allah Seni başımızdan eksik etmesin Imparatorrrrrr
Cevap Yaz 2 4

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı Spor
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı
Ümit Özat’ın videosu sosyal medyayı salladı! Saçını kesip şarkı söyledi Spor
Ümit Özat'ın videosu sosyal medyayı salladı! Saçını kesip şarkı söyledi
Futbolculardan ’koronavirüs’e karşı alkış toplayan hareket Spor
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı Spor
Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı
Fatih Terim’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi
Ünlü sporcudan inanılmaz itiraf: Kaplanım yüzünden 250 bin dolar ödedim Spor
Ünlü sporcudan inanılmaz itiraf: Kaplanım yüzünden 250 bin dolar ödedim
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı Spor
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs’ta başlamayacak Spor
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs'ta başlamayacak

Son Dakika Spor Haberleri

10:29: Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi - Spor 10:21: Beşiktaş'ta corona virüsü fedakarlığı! - Spor 10:21: Corona virüs hakemleri de etkiledi! Düdük çalmadıkça para yok... - Spor 10:21: Alexander Sörloth'un zor transfer tercihi! Son dakika Trabzonspor haberleri... - Spor 10:21: Rıza Çalımbay'dan ligleri bitirmek için ilginç öneri! - Spor 10:13: İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı - Spor 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:28: Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim - Spor 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 02:46: Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı - Spor 21:23: Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi - Spor 19:05: Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak - Spor