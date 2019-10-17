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Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oynadığı futboldan çok kadınlara DM'den mesaj atan ve mesajları ifşa olan Emre Mor'a tepki gösterdi. Yetenekli oyuncuyu uyaran Terim, Emre Mor ile yaptığı görüşmeden oyuncuya performansını artırmazsa geri döneceğini söyledi.

17.10.2019 14:14

Nordsjaelland formasıyla oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran ve 2016'da önce B.Dortmund'da, ardından 2017'de Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamazken, oyuncuya son olarak Fatih Terim'in şans vermesi camiada takdirle karşılanmıştı.

ÜNLÜLERE DM'DEN MESAJ ATMASI TERİM'İ KIZDIRDI

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve üstün yeteneklerini sahaya yansıtması beklenen Emre Mor'un futbol dışında adının sürekli sosyal medya hesaplarında dolaşması Fatih Terim'i kızdırmış durumda.

ŞANSINI KULLANAMAZSA KÖPRÜLER ATILACAK

Star'ın haberine göre; Milli takımdan öğrencisi olan Emre'ye inanan ve genç futbolcuya güvenerek ona sarı kırmızılı formayı giydiren tecrübeli çalıştırıcının yarın Sivasspor karşısında oyuncuya şans vermesi beklenirken, Emre Mor'un bu şansını iyi kullanamaması halinde ikili arasında köprülerin atılacağı ifade edildi.

BÖYLE GİDERSE GERİ DÖNECEK

Florya'dan gelen haberlere göre hala Galatasaray'da olduğunu fark edemeyen ve özel yaşantısına dikkat etmediği gibi kafasını futbola veremeyen Emre Mor'un teknik heyet tarafından birçok kez uyarıldığı öğrenilirken, durumun bu şekilde gitmesi halinde Fatih Terim'in oyuncuyu Celta Vigo'ya geri göndereceği belirtildi.

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Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin

Fatih Terim, Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Spor

YORUMLAR(12)
VATAN-MİLLET-SAKARYA.:terim giderse gs kesin şampiyon olur. ha ha ha ha haaa.
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ADINIZI YAZIN:NE YILDIZ AMAAAA. . . .
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GICIK:hatunlara msj la bu iş yürümez. azıcıkta sahalarda performans gösterecek
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.:ADAMI BİR MAÇ BİLE İLK 11 DE BAŞLATMADIN
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BELHANDA:YALAN HABER GS YE GELDIGINDEN BU YANA HIÇ BIR KIZLA YAZIŞMASI OLMADI YAKALANMADI YANI TAMAMEN GS NUN USTUNE OYNANAN BIR HABER TARAFTARI DOLDURUŞA GETIRIYORLAR. .
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DOÇENT:ya parotor hikaye anlatıyor yok gidersin yok çizerim kendi gidecek habarı yok
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POLAT:senin babanın parasınımı yiyor hıyar
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GADDAR:CİDDİ MİSİN İMPARATOR !!! BELHANDA ÇOK MU VERİMLİ ??? ONU UYARMASAN DA OLUR. YÜRÜYECEK HALİ YOK SAHADA. . .
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CİMBOM:Bi de aynı lafı Belhandaya Nagatomoya falan da söylese keşke. Onlarında son şansı olsa
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BELHANDA:DEVRE ARASINDA BABEL ÇOBAN MARİYANO İKİ DE BİRANÖNCE GİTMELİ RUHUNU ORTYA KOYACAK FUTBOLCULAR LAZIM BİZE
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