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Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımının antrenmanına ziyarette bulundu.

03.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:12Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na ziyaret
Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımının antrenmanına ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Terim ile başantrenör Sedat İncesu ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları bir araya geldi.
Antrenmanını takip eden Fatih Terim, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızla hakikaten gurur duyuyoruz, çok iyi işler yapıyorlar. Dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Ben buradaki kimseyi engelli olarak görmüyorum ya da bir engelleri olduğunu düşünmüyorum. İnsanın yeter ki kalbinde ve vicdanında bir engel olmasın, onun haricinde her türlü engel aşılır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fatih Terim, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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