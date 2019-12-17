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Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Tuzlaspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maç sonrası çıkan kavgada adı geçen Gökhan Çıra'yla ilgili, "Gökhan'ı sordum, bizim genç takımda oynamış. Kendisini tebrik edecektim, 1 hafta önce ameliyat olup sahaya çıktığı için" dedi.

17.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:53

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 4-0 kazanılan Tuzlaspor mücadelesini ve maç sonu çıkan olayları değerlendirdi.

Rakibi ciddiye aldıklarında her maçın buna benzer sonuçlarla biteceğini belirten terim, olaylarla ilgili ise, "Ben Gökhan Çıra'yı sormuşum yardımcı antrenöre... Tabii ki soracağım! Bizim altyapıdan çıkmış. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş. 'Çabuk dönmüşsün' diyecektim. Biz her yerde yakışanı yaparız." şeklinde imalı bir açıklama yaptı.

"RAKİBİ DAHA CİDDİYE ALDIK"

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"İlk maçtan sonra 2. maçta rakibimizi biraz daha ciddiye aldık. Bugün bize ne lazımsa onu alabilirdik. Bize yakışanı yaptık bugün. Feghouli ve Falcao'nun performansından memnun kaldım. Daha da iyi şeyler bekliyorum onlardan. Falcao'nun fiziği ideale yaklaşırsa daha iyi olacak. Feghouli küçük performansı olmasına rağmen oynuyor. İlk yarıda 10 tane falan pozisyona girdik. Ciddi olduğumuz zaman olay çok başka boyuta geliyor.

"GÖKHAN BİZİM ALTYAPIDA OYNAMIŞ, MERAK ETTİM SORDUM"

Gökhan bizim alt yapıda oynamış. Merak ettim sordum. Geçen hafta ameliyat oldu diye sordum. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş tebrik ederim çabuk dönmüşsün diyecektim. Maçtan sonra biraz hareketlilik oldu. Oluyor arada içeride dışarıda Galatasaray takımı bir bütündür. Her yerde yakışanı yapar."

GÖKHAN ÇIRA'NIN İLK MAÇ SONRASI YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLMUŞTU

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra gündem oldu. Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Selin Ciğerci ile evlenerek büyük bir üne kavuşan futbolcu, Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan ve Tuzlaspor'un kazandığı ilk maç sonrası paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızn ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" demişti.

Çıra, bu akşam oynanan Tuzlaspor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu Muslera ile gerginlik yaşadı ve gündeme oldu.

MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi.

MAÇ SONU BÜYÜK OLAY

İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İki takım futbolcularının da kavgaya dahil olması sonrası ortalık karıştı. Polisin saha içine girmesinin ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

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Fatih Terim, Gökhan Çıra, Spor


HABER YORUMLARI (25)
ÜMRANİYE:Biz fbeyi yendik
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PENDİK ÜMRANİYE:Fb alır çıra yı
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2 1
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FATİH TERİM YİNE:Bam bam bam
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1 3
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MURAT:Süper yani , cok yakisanini yapmis. Yoruma bak ya
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4 3
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ACIGERÇEK:terimin yalan söylediği o kadar barizki çocuklar bile inanmaz
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2 2
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ESENYURT:Önce muslera vurdu deyip sonra kel biriydi demek inandırıcı:)))
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1 1
BUNAK:AMA ONLAR HAKLI. UEFA KUPALARI VAR LAA
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6 6
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GSLİ:Tamam iade ederiz haksız rekabet oluyor
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4 5
BJKLİ:Bizim uefa kupamız yok gururluyuz:)
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9 1
FB:Kupanın olması mı iyi olmaması mı:) yorumcu bunak bi anlat:)
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3 1
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