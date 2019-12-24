Haberler » Güncel » Fatih Terim'den imalı paylaşım - Haber

Fatih Terim'den imalı paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

24.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeni ile PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Terim twitter hesabından, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" dedi.
Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.
(İHA)

Fatih Terim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04   Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Haber
21:55   İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Haber
21:55   Fatih Terim'den imalı paylaşım - Haber
21:50   Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Haber
21:50   Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Haber
20:49   Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
20:04   Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
24.12.2019 22:16:57