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Fatih Terim'den kupa rotasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı 11'inde son lig maçına göre 7 değişiklik yaptı.

23.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:49Fatih Terim'den kupa rotasyonu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı 11'inde son lig maçına göre 7 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kupada rotasyona gitti. Terim son oynanan ligdeki Denizlispor mücadelesinin 11'ine göre Linnes, Marcao, Lemina ve Ömer Bayram dışında 7 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılar, müsabakaya Okan, Şener, Marcao, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram Jesse Sekidika, Belhanda, Adem Büyük 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Berk Balaban, Michael Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Donk, Emre Akbaba, Mariano, Marcelo Saracchi, Emin Bayram ve Sofiane Feghouli bekledi.

Sezon başında lisansı dondurulan ve devre arasında lisansı çıkartılan Martin Linnes, geride kalan 2 resmi maçta da görev almıştı. Çaykur Rizespor karşısında 11'de başlayan Linnes ayrıca sahaya kaptan olarak çıktı.

Devre arasına takıma katılan Jesse Sekidika da sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Ömer Bayram, Fatih Terim, Spor

Kaynak: İHA

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