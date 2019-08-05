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Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!

Galatasaray'da yerli stoper olarak Ahmet Çalık'ın yanına oyuncu arayan Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı istiyor.

05.08.2019 10:02
Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

Takvim'de yer alan habere göre; Yerli stoper olarak elinde sadece Ahmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

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2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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Mehmet Topal, Ahmet Çalık, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR (11)
GERCEKCİ: Allahini seversen hoca birak su bos transferleri topal kim ya adi gibi topal artik.
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1 4
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CİMBOMLU: Ne yapacaksınız biz falkao diyoruz topali istemiyoruz
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3 3
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BYB: Falcao da gsyi istiyordu zaten. .
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3 1
ŞÜKRÜ BAHÇE: OOOOOLAAAAMMMAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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ÜNAL AYSAL: Ne güzel kovmuştum la takımdan
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SALİH: SAKIN ÖYLE BİR YANLIŞ YAPMASIN YÖNETİMO ADAMI TAKIMIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ. NOKTA.
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SARI NURİ: fener e gidince gs hakkında neler söylemişti almayın bırakın emekli olsun artık. fenerde kovdu zaten
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HARUN: yahu Mehmet Topal defansif orta sahadır. Şu adamdan stoper yapmaya çalışmayın artık. Adam futbolu bırakma zamanına geldi, hala stoper yapmaya çalışıyorlar. Daha önce çok kere gördük olmuyor olmuyor omuuuyyooorrrrr
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17 1
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HİÇ: Heee el bombası :)))
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11 3
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GAFFUR ABASIYANIK: TOPAL FREN
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