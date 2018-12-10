10 Aralık 2018, 16:45
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Fatih Terim'den Melo ve Sneijder Sürprizi: Çağırırsak Gelirler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Melo ve Sneijder'i çağırırsak gelir. Galatasaraylılar bu kadarını bilsin yeter." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Terim, Melo ve Sneijder ile ilgili, "Bize çok emeği geçmiş, büyük oyuncular. Şartlar ne getirir, bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor, bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Galatasaraylılar bu kadarını bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" dedi.

"KAZANMAK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ"

Terim, "Son maçımızı kendi evimizde, bize yakışır bir şekilde bitirmek en büyük amacımız. Son maçların sonucu Şampiyonlar Ligine tesir etmekten ziyade, UEFA'ya etki edecek. Kazanmak en büyük isteğimiz, öyle olur ümit ediyorum ki." ifadelerini kullandı.

"BENİM GİBİ BİR HOCA ÜÇLÜYLE OYNAR MI?"

Başarılı teknik adam, "Nagatomo'nun ciğeri söndü. Komorlar diye bir yere gidiyorlar, Benin diye bir yere gidiyorlar. Yuto şimdi de Asya Kupası'na gidiyor. Bizim geniş bir kadromuz yok, derin bir kadromuz yok. Yoksa benim gibi hayatı hücumla geçmiş bir hoca üçlüyle, beşliyle oynar mı?" diye konuştu.

Porto,Felipe Melo,Wesley Sneijder,Fatih Terim
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:45



YORUMLAR (13)
GASSARAY: şu adama haksızlık etti vizyonsuz beceriksiz yönetim
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MERT: Sıkıştığı zaman futbolcu kötü paragöz senin emrinde çalışan en az 100 kişi var kendi bilgin sadece gaz vermek seni bu ülkeye hoca diye tanıtan basının ben
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TR80: Kariyeri kupalarla dolu tek teknik dahi. Oooo İMPARATOR FATİH TERİM. gerisi teferruat.
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N E: EGOYA BAK YAA YUHH YANİ
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OBJEKTİF: peki gs nin ihtiyacı o bölgelermi ? duygusallığı bırakın veteran olmuş bunlar çok acil forvet getirebiliyorsan gomisi getir trajı bırak bunlar zaten uçarak gelirler sadece gs ye değil süper ligden kim çaırırsa
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