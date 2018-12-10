Fatih Terim'den Melo ve Sneijder Sürprizi: Çağırırsak Gelirler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Terim, Melo ve Sneijder ile ilgili, "Bize çok emeği geçmiş, büyük oyuncular. Şartlar ne getirir, bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor, bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Galatasaraylılar bu kadarını bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" dedi.

"KAZANMAK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ"

Terim, "Son maçımızı kendi evimizde, bize yakışır bir şekilde bitirmek en büyük amacımız. Son maçların sonucu Şampiyonlar Ligine tesir etmekten ziyade, UEFA'ya etki edecek. Kazanmak en büyük isteğimiz, öyle olur ümit ediyorum ki." ifadelerini kullandı.

"BENİM GİBİ BİR HOCA ÜÇLÜYLE OYNAR MI?"

Başarılı teknik adam, "Nagatomo'nun ciğeri söndü. Komorlar diye bir yere gidiyorlar, Benin diye bir yere gidiyorlar. Yuto şimdi de Asya Kupası'na gidiyor. Bizim geniş bir kadromuz yok, derin bir kadromuz yok. Yoksa benim gibi hayatı hücumla geçmiş bir hoca üçlüyle, beşliyle oynar mı?" diye konuştu.