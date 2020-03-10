Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum
Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay ile diyalog görüntüleri ortaya çıkarken Terim'in alınan sonuca isyan ettiği belirtildi.
10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Galatasaray 'da Sivasspor maçından sonra Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay arasındaki hararetli konuşmanın yaşandığı bir video ortaya çıktı.
"BEN BAZEN BUNA KIZIYORUM"
Videoda sadece Terim'in, "3-1 yapacaktık. Ben bazen buna kızıyorum" dediği duyuluyor.
Burada her ne kadar Terim' in yönetimle tartıştığı iddia edilse de, tecrübeli hocanın ilk yarıda farkı açamadıkları için takımına kızdığı belirlendi.
Haberin Videosu :Teknik Direktör Fatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'a: Ben bazen buna kızıyorum
Etiketler : Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Fatih Terim, Spor
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