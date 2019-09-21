Fatih Terim'den Nagatomo ve Mariano'ya kesik!

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, gözünü Malatyaspor'a çevirirken tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in bu maçta kadroda bir iki ufak dokunuş yapması bekleniyor.

YILDIZLAR OYNADIKÇA KENDİLERİNE GELECEK

Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tatminkar performans sergileyen Yuto Nagatomo ve Mariano'nun Malatya'da yedek kulübesinde oturacağı öğrenilirken, bu iki yıldızın yerine Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram ile dolduracağı bildirildi. Transfer sezonunda alternatifli bir kadro oluşturan Terim'in fizik olarak hazır görünmeyen Lemina, Falcao, Seri gibi yıldızları yine sahaya sürmesi beklenirken, Borussia Dortmund macerasıyla birlikte Celta Vigo'da da forma giymeyi unutan Emre Mor'un oyuna sonradan dahil olacağı belirtildi.