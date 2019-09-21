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Fatih Terim'den Nagatomo ve Mariano'ya kesik!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon gösterdikleri performanslarla büyük eleştiri alan Mariano ve Nagatomo'yu Yeni Malatyaspor maçında yedek bırakacak.

21.09.2019 13:43

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, gözünü Malatyaspor'a çevirirken tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in bu maçta kadroda bir iki ufak dokunuş yapması bekleniyor.

YILDIZLAR OYNADIKÇA KENDİLERİNE GELECEK

Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tatminkar performans sergileyen Yuto Nagatomo ve Mariano'nun Malatya'da yedek kulübesinde oturacağı öğrenilirken, bu iki yıldızın yerine Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram ile dolduracağı bildirildi. Transfer sezonunda alternatifli bir kadro oluşturan Terim'in fizik olarak hazır görünmeyen Lemina, Falcao, Seri gibi yıldızları yine sahaya sürmesi beklenirken, Borussia Dortmund macerasıyla birlikte Celta Vigo'da da forma giymeyi unutan Emre Mor'un oyuna sonradan dahil olacağı belirtildi.

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Fatih Terim'den Nagatomo ve Mariano'ya kesik!

Malatyaspor, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR(2)
GS:Sana ne zaman Kadro dışı kalacaksın sen olmadığın zaman daha güzel oynuyor Geçen hafta tribünde idin galip geldik
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MALATYALI:Buyrun gelin bekliyoruz
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