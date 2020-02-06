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Fatih Terim'den, ölüm yıl dönümünde babasının mezarına ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

06.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:25Fatih Terim'den, ölüm yıl dönümünde babasının mezarına ziyaret
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.
Geçen yıl 6 Şubat'ta, 94 yaşında vefat eden Fatih Terim'in babası Talat Terim, Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı.
Anmaya, Fatih Terim ile annesi Nuriye Terim, eşi Fulya Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Demir Kulübü Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ve spor camiasından isimler katıldı.
Anmada, Talat Terim için hatim duası okundu. Fatih Terim burada gözyaşı döken annesi Nuriye Terim'i teselli etti.
Terim, daha sonra eşi Fulya Terim ile babasının mezarı başına giderek dua okudu.

Fulya Terim, Fatih Terim, Güncel

Kaynak: AA

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