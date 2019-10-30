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Fatih Terim'den Onyekuru talimatı: Mutlaka istiyorum

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kanat oyuncusu Onyekuru sezon sonu Monaco'ya satılmıştı. Sarı kırmızılı ekip Onyekuru'yu kiralamak için harekete geçti.

30.10.2019 10:01

Sarı kırmızılı takımın hedefindeki ilk ismin ise eski oyuncusu Henry Onyekuru olduğu öğrenildi. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçının ardından sarı kırmızılı yöneticilere Henry Onyekuru'nun kiralanması yönünde talimat verdiği ve "Onyekuru'yu mutlaka istiyorum."dediği öğrenildi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig'de 31 maça çıkıp 14 gol atıp, 5 asist yaparak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu sarı kırmızılı takımda kalmak istese de Everton onu 15 milyon euroya Monaco'ya satmıştı.

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Fransa Ligi'nde istediği süreleri alamayan Onyekuru ayrılmak isterken, Galatasaray Kulübü Fransız ekibi kiralık anlaşması yapmak için harekete geçti. İlk cevabın olumlu olduğu belirtildi.

Onyekuru, Monaco formasıyla çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı.

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Fatih Terim'den Onyekuru talimatı: Mutlaka istiyorum

Henry Onyekuru, Fatih Terim, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (5)
ZARAR=TERİM:Böyle hocalık herkes yapar bunlar olmadı gidin bana bunları alın bide öyle deneyelim. . . Bırakıp kaçtığı toplama isimsiz adamlarla dolu takımı Lucescu şampiyon yapmıştı. . . Terim demek zarar demek kulübü soktuğu maliyetlere bir bakın.
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REALİST:terim sadece egosunu tatmin ediyor rahatlık battımı böyle yapıyor senelerdirde aynı güzel oynatıp alkış almak derdinde huylu huyundan vazgecmez bundan sonra kınayı yakar mac kayıpetmiş hala hermacdan sonra hesap soracak oyunculara amerikadanmı yönetiyor takımı yüzyüze her zaman hala insanları avutuyor
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BABEL NOOLDU:ne oldu babel elinde patladı dimi terimmm. babel para sevdalısı parasını aldığı yetmez maç başı primine zam ister alana kadar oynamaz. gelecek sezonun sözleşmesine zam ister yine oynamazz
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BELHANDA:on tane çöp babel eder
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HULK:sezon öncesi saçma bir kadro kurduğuna kendisi de kabul etmiş olmalı.
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