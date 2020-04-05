Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper

Hastaneden taburcu olduktan sonra oyuncularıyla telekonferans yoluyla görüşen Fatih Terim, "Devletimiz güçlü, sağlığımız süper. Gereken önlemler alınmış. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. Harika doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz var" dedi.

05.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:29

Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mesaiye başladı. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla video konferans aracılığıyla görüştü. Kadroda olan tüm oyuncuların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Terim, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Hepiniz sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlattı. Fatih Terim, destekleri için ise öğrencilerine teşekkür etti. Galatasaray'ın efsane hocası, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine de dikkat çekti. Deneyimli isim, koronavirüs döneminde etkilenen oyuncularının tedirginliklerini ortadan kaldırmak için de çalıştı.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler aldı. Terim, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmaları ile ilgili detaylı olarak bilgiler vererek oyuncularını motive etti. Bu konuşmalar sonrası Terim'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı. Terim'in paylaştığı fotoğraflarda oyuncuların güler yüzü dikkat çekiyordu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularına, "Devletimiz güçlü, sağlığımız süper. Gereken önlemler alınmış. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. Harika doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz var" dedi.

(Akşam)

Fatih Terim’den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

Haberin Videosu :

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Göztepe’nin golcüsüne İngilizlerden teklif yağıyor! Spor
Göztepe'nin golcüsüne İngilizlerden teklif yağıyor!
Trabzonlu oyunculardan Milli Dayanışma Kampanyası’na tam kadro destek Spor
Trabzonlu oyunculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na tam kadro destek
Fenerbahçe’ye Hollanda’dan Ferdi Kadıoğlu müjdesi Spor
Fenerbahçe'ye Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu müjdesi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra ’Evde kal’ dedi Spor
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi
Yıllar sonra itiraf etti: City beni istedi, Beşiktaş bırakmadı Spor
Yıllar sonra itiraf etti: City beni istedi, Beşiktaş bırakmadı
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse, son durumunu anlattı Spor
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse, son durumunu anlattı
Galatasaray’ın Diagne için istediği bonservis bedeli belli oldu Spor
Galatasaray'ın Diagne için istediği bonservis bedeli belli oldu
Kolombiyalılar yazdı! Falcao’nun gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı Spor
Kolombiyalılar yazdı! Falcao'nun gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

14:57: Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı - Spor 14:56: Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı - Spor 14:53: Beşiktaş'tan yabancı oyuncular için yeni karar - Spor 14:52: Manisalı eskrim antrenörü, sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor - Spor 14:49: Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor - Spor 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 13:40: İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi - Spor 13:12: Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper - Spor 12:37: Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı - Spor 11:56: Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi - Spor 11:34: Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek - Spor 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber