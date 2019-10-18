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Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum." dedi.

18.10.2019 23:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Keyifli bir maç oldu. Özellikle 11'e 11 oynadığımız ilk yarı başarılıydık. Sivasspor 10 kişi kaldıktan sonra rehavet oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Oyunun karışılığı pozisyon, onun karşılığı da gol olmalıydı. İlk yarıda özellikle çok pozisyona girdik. İstatistiklerde öndeydik.

"EMRE VE ŞENER'DEN MEMNUNUM"

Memnunum. Pas yüzdesi, yardımlaşma iyiydi. 2 farklı nerede öne geçerseniz geçin, 1 gol yediğinizde rakip canlanır. 3 puan bizim için Real Madrid maçı öncesi moral oldu. Emre Taşdemir'den de Şener'den de çok memnunum.

FALCAO ANTRENMANA BİLE ÇIKMIYOR

Real Madrid maçında Sivas maçına göre çok değişik oynayabiliriz. Falcao'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum."

Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor

Fatih Terim, Sivasspor, Falcao, Spor

YORUMLAR (4)
MEMLEKETİM:Robin van Persie''den ögrenmisdir yat, eylen, toz futbol oynamadan milyonlari almayi.
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HOCAAAAMMMM:sen bilmeyeceksinde bizmi bilecez dünya para verdik ağrısı varsa hap içsin antremanada çıkmıyorsa maaşından kesin doktorumuz yokmu tetkik yapıp kontrol edin aksi durumda noter tespiti tutturun burası MUZ cumhuriyeti değil yok öyle yan gelip yatmak falcaoda olsan çalışacak formayı hakedeceksin
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DADAŞ:Yani hocam kısacası elimizde patladı mı diyorsunuz.
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DEDEE:Elimizden Patladi Bi Müslüman kardesinizi Bu adam kadar deger vermessiniz.
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