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Fatih Terim'den Real Madrid maçı değerlendirmesi: Utanıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildikleri maçın ardından sert ifadeler kullandı.

07.11.2019 07:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:25

karşısındaki 6-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

Utanç duyulacak bir skor aldıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Sadece farklı sonuç olarak üzülmedik, aynı zamanda utandık." dedi.

Oyunculara bir takım mesajlar verdiğini kaydeden Terim, "İlk 10 dakikada 3-0 ile başlamak hiçbir antrenörün planında yoktur. Çok uzun zamandır içeriye ve dışarıya bir takım mesajlar veriyorum. En önemli şey, söylediklerim ile söyleyemediklerim arasındaki uçurum. Mağlubiyet olabilir ama bugünkü mücadele, yok. Söylenecek de fazla bir şey yok esasında. Yazık sadece. 9 tane maçımız var ve her oyuncuya ocak ayına kadar ihtiyacımız var. Tabii ki çok üzgünüz, taraftarımıza üzgün bir gün yaşattığımız için daha da üzgünüz ama sonuçta belki şöyle olabilir diyebileceğimiz bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID MUHTEŞEMDİ"

Fatih Terim, "Hiç seslenmeden bu mağlubiyeti, daha 10 dakikada 3-0 ile başlarsanız, bu skor az bile olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Deneyimli teknik adam, "10-15 senede bir böyle bir şey yaşıyoruz galiba. Real Madrid hakikaten muhteşemdi, çok iyiydi ama maç da çabuk kopunca, Real Madrid daha da rahatladı. Zaten çok iyi bir takım, bugün çok daha iyiydi." yorumunu yaptı.

"SORUMLU BENİM, KABAHAT BENDE"

Terim, "Eğer oyunda bir sıkıntı varsa ilk sorumlu benimdir ancak maalesef, bazı yapmak istediklerimiz için beklemek zorundayız. Onu da hep söylüyorum ben. Tarzımızı, stilimizi, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Zaten geçen gün işin özünü de söyledim. Biz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, esasında geleceğine yatırım yapmamız dedim zaten. Sorunları benim çözmem gerekiyor, haklısınız. Mağlup olmak sorun değil burada ama farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Mücadele edip mağlup olsak sorun değil ama mücadele etmediğimiz için konuşuyoruz. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende yani, çocuklarda bir şey yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fatih Terim'den Real Madrid maçı değerlendirmesi: Utanıyorum

Fatih Terim, Real Madrid, Spor


YORUMLAR (103)
M.ÇEK: Bizde utanıyoruz PARATOR. Senin bildiğin tek şey oyunculara gaz verip sahaya sürmek. Ama unuttuğun bir şey var sahadaki oyuncuların hiçbiri Türk değil gaza gelmiyorlar
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GS: hakemler yakmis fatihte hata olurmu
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GG: Sende o yüz yok ki
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ORHAN: aldığın onca paralar haram zıkkım olsun !
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CİN YADİKAR: 6 KASIM MI 7 KASIM MI
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ÖMER: yine 6 kasım yine 6-0 alışkanlık yaptı
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SDDF: taaa eskilerden biliyorum ben 15 kasımda 15 yediler dostum 90 yaşındayım ben evet yerler 10 kasımda 10 tane
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ÖMER İM: 10 kasım olsaydı 10 tanemi yerdiler
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NAZIM GÜÇLÜ: Yine 6 kasım yine 6 ha ha ha
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TAPUZMANI: bu takımı bu hale getıren sensın Im-PARA-tor. oynayan Türk takımı mı yabancı mı anlamak mumkun değil. Yabancı takımlarda bıle, gs dan cok Türk oyuncu oyuyor
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