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Fatih Terim'den revizyon sinyali: Bazılarına son şansı verdik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayında bazı isimlerin takımdan gönderileceğini belirten Terim, "Ocak'a kadar bizimle tabii ki olacaklar ama ısrarım, eşiği geçmek için demek ki geçemiyoruz. Bundan sonra herkes oynayacak." dedi.

27.10.2019 21:39

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a mağlup oldukları maç sonrası revizyon sinyali verdi. Terim, Ocak'ta bazı isimlerin takımdan gönderileceğini ifade etti.

"BEN VARKEN SORUMLU BENİM"

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Oyunu değerlendirmeden önce Galatasaray'ı değerlendirelim. Gerek bireysel olarak, gerek takım olarak her şeyin farkındayız. Taktik, oyuncu tercihleri, hepsinin farkındayız. Bunları değiştirmeye de çalışacağız. Bir yerden başlarsak, o eşiği geçeriz diye oyuncu ısrarım var. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama maalesef bazı şeyler olmuyor. Onunda mesajlarını küçük küçük veriyorum. İsyanım bundan. Kimseye bir kabahat bulmak istemiyorum. Ben varken, sorumlu benim, öyle bir sıkıntı yok" dedi.

"BAZI ŞEYLERİ GÖRÜYORUZ AMA ÇOK ŞEYİ SÖYLEYEMİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. İlk yarı ilk 10 dakika iyi değildik. İkinci yarı hiçbir şey yokken gol yiyoruz ve buna da cevap veremiyoruz. Galatasaray gibi oynamak için Galatasaray gibi mücadele etmeliyiz. Bunu biliyoruz. Çarşamba - Pazar oynadığımız için bazı şeylere engel olamıyoruz. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Lig devam ediyor. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Süper Lig'de böyle oynamaya inşallah devam etmeyeceğiz. Böyle oynamaya devam edersek, çok sıkıntılar olabilir. Düşünebiliyor musunuz, Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın demeyen Fatih Terim var. Demek ki bazı şeyleri görüyoruz ama çok şeyi söyleyemiyoruz. Bedel ödeyen varsa benim. Birinin canı yanıyorsa, benim canım yanıyor. Bedel ödüyoruz, ödemeye devam ederiz." diye konuştu.

"BAZILARINA SON ŞANSLARINI VERDİK"

Ocak'ta takımda ayrıllar olacağının sinyalini veren Fatih Terim "Değişmesi gerekenleri değiştireceğiz. Bunu herkes için söylüyorum. Galatasaraylılar olarak bu kadar süre böyle oynamaya alışkın değiliz. Dediğim gibi, son şansları bazılarına verdik. Ocak'a kadar bizimle tabii ki olacaklar ama ısrarım, eşiği geçmek için demek ki geçemiyoruz. Bundan sonra herkes oynayacak. Bizim istediğimiz şekilde oynayacaklar. Bir takım şeyleri yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den revizyon sinyali: Bazılarına son şansı verdik

Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (4)
ABDO:Sizin de artık dinlenme zamanınız geldi.Takım koşmuyor,üç pas yapmasını bilmiyor,aldığınız adamlar bir şeye benzemiyor,temcid pilavı gibi hep aynı oyunu oynatıyorsunuz.Rakibe göre taktik yok.Yanlış adam değiştiriyorsunuz.Ve geç değiştiriyorsunuz.vs.vs. Sizin gitme zamanınız geldi artık dostum...
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PAPOLEN:Nagatomo Mariano belhanda babel feghouli acil gitmeli Arabistan ligi veya Survivor 2020 sjjxjdıxı
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RUHSUZLUK:Takımda türk yok ruh yok.bu gece hangi kulübe gidip eğlenecek bu yabancı topcular sen onu söyle fatih hoca bunlar yolun sonuna seni dr yanlarında götürüyorlar 13 resmi maç oynandı galatasaray ortada yok.
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ALPER:Terim orda burda konuşacağına sorumlu sen isen çözümde bul o zamannnn şu bir gerçek eski terim yok bu sene biz eski terimi özledim ki tabii hala eski terimden birşeyler varsa
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