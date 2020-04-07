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Fatih Terim'den Rialti paylaşımı

- Fatih Terim'den Rialti paylaşımı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.

07.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:58
- Fatih Terim'den Rialti paylaşımı
İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.
Korona virüs tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden İtalyan gazeteci arkadaşını unutmadı. Terim, kalp krizi geçirerek hayata veda eden gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Rialti ile Floransa'da bir araya geldiği görüntüleri paylaşan Terim, videoya 'Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat' notunu ekledi. Fatih Terim’den Rialti paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Terim, Spor

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Fatih Terim'den Rialti paylaşımı
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