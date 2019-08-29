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Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası ilk açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı grupta oldukları kurayı değerlendirdi.

29.08.2019 20:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim önemli bir grupta yer aldıklarını belirtirken, "Hayırlı olsun. Türk futboluna da Galatasaray'a da hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı gerçek" dedi.

"BU HEYECANI YAŞAMAK ÇOK GÜZEL"

Şampiyonlar Ligi heyecanının farklı olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, o müziği duymak, bu kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması, 'o gelsin, bu gelsin' demesi bile çok güzel. Bu heyecanı yaşamak bile çok güzel bir şey" diye konuştu.

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Rakipleri değerlendiren Fatih Terim "PSG, bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi onlar. Club Brugge ile daha evvel Galatasaray eşleşti. Genk ile Belçika futbolunun yükselen takımlarından biri. Galatasaray olarak kendimizi iyi hazırlayacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur, bilmiyoruz. Ancak en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırız. Galatasaray'a ve camiaya hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

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Galatasaray, Club Brugge, Fatih Terim, Spor

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