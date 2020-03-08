Fatih Terim'den tek değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı ve sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı görevlendirdi.
08.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:11
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı ve sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı görevlendirdi.
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kazanan kadroda tek değişiklik yaptı. Terim, sakatlığını atlatan Mario Lemina'ya 11'de görev verdi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği müsabakalarını kaçırmıştı. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart cezasından dolayı oynamayan Younes Belhanda da 21 kişilik kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, Sivas karşısına; Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı bekledi. - İSTANBUL
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kazanan kadroda tek değişiklik yaptı. Terim, sakatlığını atlatan Mario Lemina'ya 11'de görev verdi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği müsabakalarını kaçırmıştı. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart cezasından dolayı oynamayan Younes Belhanda da 21 kişilik kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, Sivas karşısına; Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı bekledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fatih Terim'den tek değişiklik
Etiketler : Gençlerbirliği, Fatih Terim, Sivasspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Spor
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü